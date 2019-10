Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania, dupa 30 de ani de democratie in care toate partidele s-au perindat la guvernarea Romaniei fara sa ridice nivelul de trai al cetatenilor astfel incat romanii sa nu-si mai paraseasca tara, a declarat luni seara presedintele Confederatiei…

- Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania, dupa 30 de ani de democratie in care toate partidele s-au perindat la guvernarea Romaniei fara sa ridice nivelul de trai al cetatenilor astfel incat romanii sa nu-si mai paraseasca tara, a declarat luni seara presedintele Confederatiei…

- Locuitorii din Cluj-Napoca sunt romanii care trebuie sa munceasca cel mai mult pentru a-si putea achizitiona o locuinta, in medie, acestia fiind nevoiti sa plateasca echivalentul a 10 salarii anuale pentru un apartament cu doua camere.

- Medicul clujean Alexandru Faur, care activa in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Cluj, este acuzat de luare de mita in forma continuata. Cadrul medical ar fi contribuit la stabilirea unor grade de invaliditate si la eliberarea deciziilor asupra capacitatii…

- Un medic cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Cluj a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat de luare de mita in forma continuata. Medicul ar fi ajutat 61 de persoane sa obtina pensie de invaliditate, desi unele nu s-ar fi incadrat. In dosar este implicata…

- Medicul din cadrul Cabinetului de expertiza medicala din Cluj a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat ca a luat mita de la 61 de persoane, pe care le-a incadrat in diferite grade de invaliditate. O alta persoana, care intermedia tranzacțiile, a fost arestata preventiv. Potrivit…

- Medicul clujean Alexandru Faur, care activa in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Cluj, este acuzat de luare de mita in forma continuata. Cadrul medical ar fi contribuit la stabilirea unor grade de invaliditate si la eliberarea deciziilor asupra capacitatii…

- Alexandru Faur, medic specialist in Expertiza Medicala a Capacitații de Munca din județul Cluj, a fost prins in flagrant in noaptea de luni spre marți in timp ce primea o șpaga de 700 de lei. Atat costa, se pare, parafarea unor documente care transformau un om apt de munca in inapt și astfel se incadra…