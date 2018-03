Medic: Salariile mărite NU vor elimina şpăgile din spitale! Medicul cardiolog Vasi Radulescu a explicat cum au reactionat colegii lui cand a scris un articol despre mita pe care el o refuza. „Am fost judecat in spital pentru asta. Cateodata am vorbit cu medici și mi-au zis: Vasi, n-ai condiționat absolut nimic, la sfarșit omul respectiv a vrut sa-ți mulțumeasca ceva, tu cu ce ai greșit? I-ai cerut ceva? Nu. L-ai tratat foarte bine. Cu ce ai greșit? Poți sa accepți, e un bonus, mergi mai departe, nu te consumi atat de mult. N-am reușit sa trec de treaba asta. Și am refuzat. Trebuie sa recunoaștem lucrurile astea, foarte mulți traiesc din așa ceva. Nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Medicii de familie funcționeaza in structuri independente și nu se incadreaza in marea categorie a bugetarilor. Acesta e și motivul pentru care ei nu primesc, de luna aceasta, salariile semnificativ mai mari, așa cum sunt prevazute in Anexa nr. II de la Legea salarizarii bugetarilor nr. 153/2017…

- Persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor care beneficiaza de asigurare fara plata contribuției. Potrivit Ordonanței de Urgența nr. 8 din 22 februarie 2018, privind reglementarea unor masuri in domeniul…

- Dupa ce și-a facut o mie și una de socoteli, folosindu-și toate degetele de la maini și picioare, Olguța n-a reușit, cum iși propusese, sa dubleze salariile tuturor bugetarilor ”dacat” cu 4% net, in schimb uite ca s-a ținut de cuvant și marește de azi salariile tuturor angajaților din sistemul medical.…

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- Situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite din bani europeni nu este una „pe care ne-am fi dorit-o" – a transmis recent premierul Viorica Dancila, care lasa sa se inteleaga ca Romania ar putea pierde 800 de milioane de euro, dezangajari de fonduri europene din Programul Operational…

- Doctor Simona Tivadar vine, de la ora 12.00, la Adevarul Live, pentru a discuta despre cartea sa, „Medicina, nutritie si buna dispozitie”, in care a scris despre pericolele pentru sanatate reprezentate de solutiile-miracol vandute pe internet si nu numai, despre nutritionistii lipsiti de competente…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. Potrivit documentului, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi,…

- Mihaela Chitariu Furnizori de servicii medicale medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale au fost prinși cu mața in sac. Reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui au efectuat, anul trecut, 147 de acțiuni de control la furnizorii de servicii, dispozitive și materiale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an. „Salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data...

- Medicii, asistentii, infirmierele, dar si medicii rezidenti vor beneficia in acest an de “cresteri semnificative” ale salariilor, anuntat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Unele dintre remuneratii vor depasi 4000 de euro, ajungand astfel aproape de nivelul din Uniunea Europeana. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spun, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale…

- Incepand cu luna iulie, salajenii asigurați in sistemul de sanatate vor putea sa iși masoare tensiunea arteriala pentru 24 de ore (Holter-TA) la medicii de familie si vor putea obtine dispozitive medicale fara a sta la cozi, asa cum e in prezent. Mai precis, vor putea trimite documentele prin posta…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute vineri de procurori, in urma perchezitiilor derulate in ziua anterioara, intr-un dosar privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Claudia Marcu. ‘S-a luat…

- Proiectul noului contract – cadru care va fi valabil in acest an a fost facut public de catre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Iata varianta actualizata a documentului ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului…

- Persoanele fizice care nu realizeaza venituri, dar nici nu sunt scutite de la plata contributiei la sanatate au doua optiuni pentru a beneficia de servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Astfel, persoanele fara venituri pot alege sa plateasca la ANAF, in fiecare luna, vreme de…

- Sorina Pintea, propunerea PSD Maramures pentru portofoliul de ministru al Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament in aceasta dimineata. Managerul a primit aviz favorabil cu 19 voturi pentru, 5 impotriva si 3 abtineri. Declaratii in…

- Casa Nationala de Sanatate a facut publica varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt noutati ale Contractului-cadru pe anul 2018 fata de cel pe anul 2017 (a carui aplicabilitate…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ce cuprinde varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si transparentizarea…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- La mai bine de un an de la preluarea puterii de catre PSD, presa franceza noteaza cum numerosi tinerii cu cariera si bine pregatiti in domeniile lor aleg sa paraseasca Romania. Instabilitatea politica, dar si economica, coruptia si numeroasele atacuri la independenta justitiei, determina tot mai multi…

- Starea de sanatate a lui Donald Trump este „excelenta”, susține medicul Casei Albe, dupa ce presedintele Statelor Unite a trecut de prima vizita medicala anuala de la preluarea mandatului. „Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Presedintele american, Donald Trump, are, la cei 71 de ani ai sai, "o sanatate excelenta", a informat vineri seara Casa Alba citandu-l pe medicul acestuia, dupa prima vizita medicala de la preluarea puterii in urma cu un an, relateaza AFP. "Vizita medicala a presedintelui, astazi (vineri),…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- Iata tot ce trebuie sa stie despre cum se intra in concediu de maternitate 2018. Concediu de maternitate 2018 – Durata Concediul are o perioada fixa de 126 de zile, ce se imparte in mod egal intre concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie (adica 63 pentru fiecare, dar pot…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a publicat vineri, 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice,…

- Femeie diagnosticata gresit cu cancer face chimioterapie fara sa fie nevoie Cancerul este o boala teribila care a rapus milioane de oameni in intreaga lume. Diagnosticul pus unei persoane poate fi o stire cu adevarat devastatoare. Herlinda Garcia, a primit cumplitul diagnostic dupa ce i-a fost indepartata…

- Medicii de familie continua protestul. Un sfert dintre acestia au refuzat sa semneze actele aditionale cu Casa de Sanatate. Societatea Nationala de Medicina Familiei acuza autoritatile ca sunt iresponsabile pentru ca lasa aproape 5 milioane de romani fara doctori.

- Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiționale vor putea intra in relații contractuale…

- Madalin Voicu, dezvaluiri interesante despre iubita lui. Fiul violonistului Ion Voicu a marturisit ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui. Iubește și este iubit și susține ca ințelegerea reprezinta cel mai important aspect intr-o relație. „Adriana este iubita și omul care m-a ajutat sa…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta la finalul anului 2017 ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- Aproximativ 40 la suta dintre medicii de familie din judetul Vaslui au semnat, miercuri, noile contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, a anuntat directorul general al institutiei, Mihaela Chitariu. ‘Dintre cei 159 de medici de familie din judetul Vaslui, 60 si-au dat acordul…

- Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta la finalul anului 2017 ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor…

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) considera regretabila decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara aflate deja

- Celebrul urolog Mihai Lucan, medicul care i-a operat pe Ion Iliescu, Emil Boc sau pe Alexandru Arsinel, suspect intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Transplant Renal si Urologie din Cluj, spunea despre medicii care conditioneaza actul medical ca „doar printr-o minune am putea curata…

- Anul 2018 incepe cat se poate de prost in sistemul de sanatate: cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018. Motivul este nesemnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistența…

- Incepand cu 3 ianuarie 2018, medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene,…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018 cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu data de 3 ianuarie 2018, anunta Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie, intr-un comunicat. In aceasta situatie, consultatiile…

- Incepand cu 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…