Medic ortoped: Romanilor le lipseste cultura medicala, nu constientizeaza cat de mult conteaza aparatura pentru un diagnostic corect

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu mine. Oricine castiga, Toader sau eu, Romania va avea de castigat, va fi in castig. (...) Ar fi un tur doi minunat, cum nu a avut Romania de 30 de ani", a declarat reprezentantul UDMR, intr-o conferinta de presa. El a afirmat ca spera sa ii…

- Pizza Hut a implinit 25 de ani in Romania. In tot acest timp am deschis 23 de restaurante Pizza Hut și 2 de unitați Pizza Hut Delivery. Am implementat valorile in care credem inca din primul moment in care am intrat pe piața. Cultura interna promoveaza conduita corecta a tuturor angajaților și membrilor…

- V. Stoica Unul dintre cele mai vechi spitale inființate in județul Prahova – Spitalul de Ortopedie și Traumatologie din Azuga – construit in vremea lui Carol I și cunoscut decenii la rand drept “spitalul de oase”, este una dintre unitațile medicale carora le-au fost alocate fonduri de la Ministerul…

- Ministerul Sanatatii a alocat anul acesta peste 8 milioane de lei Spitalului Judetean de Urgenta Braila pentru achizitia de aparatura medicala. Ministerul Sanatatii a mai anuntat ca va repartiza un numar de 15 incubatoare pentru cel mai mare spital din Braila.

- Plecare la nivel inalt din sistemul medical de stat. Managerul de la Fundeni pleaca la un spital privat dupa opt ani la conducerea Institutului Clinic si acuza lipsa de interes si de bani din partea ministerului pentru functionarea spitalului.

- Martuica a insistat asupra programului national de oncologie, precizand ca lipsa medicilor oncologi e o chestiune de resursa umana: „De-a lungul timpului, am avut medici oncologi care au venit, dar au prins perioadele de salariu cand un medic primar lua 2000 lei. Nu mai este cazul, de aceea…

- Un spital in care ești tratat cu atenție, nu ți se cere șpaga iar personalul este amabil… Este vorba despre un spital din județul Alba, iar experiența ii aparține unei paciente din Alba Iulia. Aceasta a fost nevoita sa se interneze la spitalul de Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud (mai cunoscut…

- Campania "Strigat de viata", prin care maternitati din Romania sunt dotate cu echipament necesar copiilor nascuti prematur, a ajuns la finalul editiei sapte, iar in total 66 de institutii de sanatate au beneficiat de echipamente de 800.