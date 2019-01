Medic: O mie de copii cu malformaţii cardiace mor anual în România Clinica privata din Sibiu unde au fost efectuate aceste operatii cardiace a anuntat ca, pana la finalul anului, mai sunt posibile doua campanii in care sa fie operati gratis copii cu malformatii cardiace grave, care provin din medii defavorizate. "S-a incheiat primul maraton din acest an, de interventii medicale pro bono, in randul copiilor diagnosticati cu malformatii cardiace grave. Astfel, 9 copii, cu varste intre 5 luni si 9 ani, au fost tratati la Sibiu de catre medici specialisti, iar starea lor actuala este una buna. (...) Urmeaza alte doua astfel de actiuni pana la finalul anului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intervențiile au loc in cadrul spitalului Polisano din Sibiu, fiind efectuate pro bono de echipe de echipe medicale din Romania, Germania, Anglia și Suedia. Odata cu aceasta saptamana a debutat o noua misiune medicala in sprijinul copiilor cu malformații cardiace grave, care sunt operați gratuit zilele…

- Astazi a inceput un nou maraton de interventii medicale pro bono in randul copiilor bolnavi de inima. Astfel, timp de o saptamana, 11 copii, diagnosticati cu malformatii cardiace grave, vor fi tratati la Sibiu, de catre echipe medicale din Romania,...

- Romanii sunt printre cei mai ingrijorati europeni in ce priveste transparenta campaniilor electorale, dorindu-si totodata sa fie mai bine informati si sa apara mai multi tineri printre candidati pentru a fi motivati sa iasa la vot, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru, publicat…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

- Directia Hidrografica Maritima a organizat, in perioada 13 16 noiembrie, la Constanta, reuniunea comisiilor tehnice ale Grupului de lucru NATO pentru informatii in domeniul geospatial maritim Nato Additional Military Layers co production panel 15 si Geospatial Maritime Working Group Technical Panel…

- In țara noastra, mancarea este mai ieftina cu aproape 50% decat in Marea Britanie sau Germania, dar veniturile sunt de 3,6 ori mai mici. The post Mancam mai ieftin decat bulgarii, dar mai scump decat ungurii. Cat costa alimentele de baza in Romania, comparativ cu alte state din Europa appeared first…

- O echipa de medici romani se pregatește sa realizeze in curand primul transplant de uter din Romania. Aceștia se vor specializa in India, pentru a se putea intoarce sa realizeze o astfel de intervenție in țara noastra, scrie Observator.tv . Primul medic din lume care a realizat un transplant, laparoscopic,…

- Aproape jumatate dintre romani (45%) considera ca Germania ar trebui sa fie principalul partener al tarii noastre din Europa, 29% - Franta, 16% - Marea Britanie, arata un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului, 7% dintre respondenti afirma ca Rusia ar…