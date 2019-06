Medic mort în timpul gărzii. ''Douăzeci de ani a luptat așa'' Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook ca lista medicilor decedați in garda se prelungește cu inca un nume. „Colegul Ștefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (și-a amenajat spațiul din casa pentru cabinet medical pe vremea cand toți lucrau inca in cabinetele de stat) s-a dus azi la ceruri. Nu a mai apucat sa iasa din garda efectuata la CP. Abia ieșise la pensie, mai facea garzi la CP pentru a fi inca activ. Se mutase din Oradea mai la sat pentru a fi mai liniștit și pentru a se putea ocupa mai mult de nepoți. Sa-l ierte D-zeu și sa-l odihneasca!”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

