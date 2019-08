Stiri pe aceeasi tema

- Un medic al Serviciului Judetean de Medicina Legala Olt, care semnaleaza inclusiv faptul ca medicii legisti nu au fost chemati la perchezitii si ca nici la aceasta ora n-ar fi prezenti la locul crimei, explica modul cum s-a produs, de fapt, arderea cadavrului.

- Au aparut imagini cu Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, dupa ce acesta a rapit-o pe Alexandra, miercurea trecuta, si incearca sa scape de bijuteriile acesteia. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere joi dimineata, in jurul orei 8, adica la aproape 22 de ore dupa ce Gheorghe Dinca…

- Profesorul Vladimir Belis (89 de ani), fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici“ din Bucuresti, cu o experiența de 60 de ani in profesie, a zis marți seara ca in opinia sa nu se vor gasi datele necesare identificarii cadavrului Alexandrei si ca fata ar putea sa fie,…

- Imagini cu Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, in timp ce incerca sa scape de bijuteriile Alexandrei Maceșanu, au fost difuzate marți in premiera la Antena 3, imaginile fiind surprinse de camerele de supraveghere din municipiu.Imaginile sunt din jurul orei 8 dimineața. Dinca s-a indreptat…

- Viorica Dancila a anuntat marti, inainte de sedinta CSAT, ca a trimis coprul de control al Prim-ministrului in ancheta și in maxim o saptamana va avea un raport privind interventia autoritatilor in cazul fetei din Alexandria.

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, ar fi fost internat in trecut de opt ori la Spitalul de Psihiatrie. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a dezvaluit luni ca barbatul a fost internat la Psihiatrie de cel putin opt ori si ar fi fost cunoscut drept un om violent.

- Gheorghe Dinca, 66 de ani, a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis la el acasa pe Alexandra Maceșanu, 15 ani, și pe Luiza Melencu, 18 ani. Dupa ce o omorase pe Luiza, ucigașul planuia sa-și ”ștearga” urmele și sa plece din localitate. Gheorghe Dinca și-a scos casa la vanzare și a gasit relativ repede…

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei...