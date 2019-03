Medic ginecolog fals, descoperit de poliţişti. Bărbatul de 50 de ani este acuzat că a abuzat sexual minore Italianul de 50 de ani parea un cetațean model: lucra ca inginer, este casatorit și are doi copii, scrie libertatea.ro. El ducea insa o viața dubla, iar faptele sale șocante au ieșit acum la iveala. Barbatul se dadea drept medic ginecolog pe rețelele de socializare, unde reușea sa atraga fete minore, caștigandu-le increderea. Se prezenta drept Alberto Berti, „un faimos medic ginecolog de reputație mondiala". Mai mult, pentru a parea cat mai credibil, și-a facut profile false pe Instagram, Facebook, precum și alte rețelele de socializare, unde prezenta și „experiențele" unor clienți,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

