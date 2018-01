Stiri pe aceeasi tema

- 300 de startupuri din 30 de tari s-au inscris la competitia PwC Startup Collider, din Polonia. Dintre acestea,saptamana trecuta, juriul a selectat 12 idei de afaceri pentru lista scurta a celor care vor putea fi incluse in acceleratorul de afaceri al companiei de consultanta PwC. Una dintre firme, bNesis…

- update ora 15.25 Circulația a fost reluata pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata pe DN1 F, in apropierea localitații Poarta Salajului, din cauza unui TIR care, in urma unei manevre de intoarcere efectuata de șofer, s-a oprit intr-o poziție care blocheaza carosabilul. Din primele informații…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Un restaurant din Cluj si-a anuntat clientii ca se inchide din cauza modificarilor fiscale introduse de guvern atat anul trecut cat si de la 1 ianuarie. Patronii restaurantului sustin ca aceste noi schimbari sunt “brutale”. Restaurantul “Off the Wall” din Cluj-Napoca a anuntat, pe pagina oficiala de…

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Caroline Dick era extrem de fericita pentru ca a slabit foarte mult dupa ce a devenit mama. Aproape toata greutatea pe care o acumulase in timpul sarcinii o daduse jos in doar o saptamana de la nastere, informeaza antena3.ro, citand The Sun. Fericirea s-a dus, insa, brusc in momentul in care femeia…

- O femeie a castigat un proces intentat patronului unui magazin, dupa ce a ajuns cu piciorul in ghips din cauza unei pungi de cumparaturi care s-a rupt. Punga, cumparata din magazinul respectiv, i s-a rupt in momentul in care se afla langa casa de marcat. Un produs din punga i-a cazut pe picior…

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- Vedetele din Romania au avut o reacție virulenta cu privire la cazul suspectului de pedofilie prezentat in presa, in care un barbat a agresat in liftul blocului doi copii, de 5 și, respectiv, 8 ani. Dan Negru, Cristina Șișcanu și Daniela Gyorfi nu au putut ramane nepasatoare la asemenea veste și au…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca certificatele de medic specialist pentru absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat au fost deja transmise catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca de la sfarsitul lunii decembrie.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca le transmite absolvenților stagiilor de pregatire in rezidenaiat “care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja ...

- Gabriel Balaban, fost prefect de Buzau, s-a stins astazi din viața. Vestea a fost data de notarul Rica Filip, printr-un anunț postat pe pagina sa de Facebook. ,,Dragii mei, mi-a mai plecat un prieten, un om care mi-a fost drag. Un om bun, modest, cu bun simt, cu umor si care avea un mare defect: credea…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Un renumit chirurg plastician, Dan Grigorescu, a postat pe pagina sa de Facebook drama prin care trec rezidentii care promoveaza examenul de specialitate, întrucât, din cauza birocratiei, acestia sunt practic, someri, abandonati de Ministerul Sanatatii si

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…

- GCHQ, agentia britanica specializata in spionaj cibernetic, nu reusese sa gaseasca suficienti noi angajati, deoarece acestia prefera sa lucreze pentru companii precum Facebook sau Google, care le ofera salarii de patru-cinci ori mai mari, scrie go4it.ro.

- ♦ Consiliul pentru IMM sustine si ca dintre primii 500 de datornici la bugetele de asigurari sociale la 30 septembrie 2017, cele mai mari datorii, de 3,73 miliarde lei, sunt inregistrate de o societate de stat, respectiv Compania Nationala a Huilei, care are aproximativ 3.000 de angajati.

- Durere fara margini în familia unei tinere de 28 de ani, din Craiova. Tânara a decedat în aceasta dimineața, în urma unui accident cumplit ce a avut loc în localitatea doljeana Radovan. Doua mașini s-au ciocnit, iar bilanțul tragediei este de doi morți și doi raniți. …

- O fosta colega de facultate a Alinei Ciucu, tanara de 25 de ani care a fost ucisa dupa ce a fost impinsa in fața metroului, a dezvaluit pentru Antena 1 ce a facut Alina, cu o saptamana inainte de tragedie. Cu o saptamana inainte de tragedie, Alina Ciucu și-a inchis contul de Facebook, a dezvaluit fosta…

- Actorul Constantin Dița, care interpreteaza personajul Giani din serialul ”Las Fierbinți”, a facut un anunț trist pentru fanii sai.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, actorul ți-a anunțat fanii caare probleme de sanatate, motiv pentru care nu va participa la spectacolul…

- Gestul șocant al unei fetițe de 12 ani a îndoliat o familie din Cernavoda. Bianca a murit ieri, la Spitalul Județean Constanța dupa un gest necugetat. Potrivit romaniatv.ro, familia a sunat disperata la 112 pe data de 8 decembrie, fiica lor fiind gasita inconștienta. Aceasta a fost adusa…

- Mai mulți români care urmau sa zboare din Londra la Cluj-Napoca au ramas blocați, duminica dimineața, deoarece aeronava care trebuia sa-i aduca în țara nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile, potrivit libertatea.ro. Un român aflat la bordul aeronavei Wizz Air a postat…

- Comisia Europeana a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecta a anumitor dispozitii privind migratia legala. "Comisia a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor…

- "Pacientul a petrecut noaptea la Terapie Intensiva. Este intubat, ventilat, pe suport volemic. Este in stare grava in continuare din cauza severitatii lezionare si posibilelor complicatii", a declarat d.r Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. La randul lor, reprezentantii…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Cauza producerii accidentului a fost intrarea pe contrasens de catre prima masina, aceasta izbindu-se de celelalte doua care circulau…

- "Am vazut ca Sectia de procurori a dispus un control in vederea remedierii deficientelor constatate la nivelul sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, mai ales a cauzelor foarte vechi. Nu e intentia mea aici sa critic faptul ca, totusi, conducerea acestei sectii…

- O tânara de 21 de ani din Uruguay a fost victima batailor crunte aplicate de soțul sau de fiecare data când primea un like pe Facebook. Barbatul era cel care îi administra conturile și punea pe acestea fotografii cu fata. Totuși, atunci când primea vreo apreciere…

- BuzzFeed scrie despre zecile de romani care s-au plans in ultimele zile ca le-au fost blocate conturile personale de Facebook dupa ce au avut postari prin care promovau protestele impotriva partidului de guvernamant. Cei in cauza suspecteaza ca a fost rezultatul unui efort coordonant al oponentilor…

- Aproximativ 100 de oameni au ajuns, vineri, la Teatrul de Revista "Constantin Tanase" din Capitala, in dorinta de a-i aduce un omagiu marii actrite. Potrivit unui anunt al Teatrului de Revista "Constantin Tanase", trupul neinsufletit al Stelei Popescu ar urma sa fie depus, vineri, in foyerul…

- "Domnule ministru, ma bucur sa va urez bun venit in Moscova, aceasta este deja a treia intalnire a noastra din ultimele luni. Contactele dintre noi nu trebuie sa ramana doar contacte, ci sa produca rezultate concrete, care sa duca relatia noastra la un alt nivel. Sunt convins ca vizita de astazi…

- Mutu a fost, alaturi de selectionerul Cosmin Contra, la Firenze, in vizita la baza de pregatire a toscanilor si a purtat o discutie cu Ianis Hagi. Mutu considera ca Ianis ar trebui sa revina in Liga 1 in pauza de iarna, la echipa manageriata chiar de tatal sau, Gica Hagi. "Ianis e tanar,…

- Ciupercile de toamna, aparute ca urmare a ploilor din ultima vreme, au facut victime in mai multe zone din țara. Specialiștii avertizeaza ca cele otravitoare pot fi ușor confundate cu cele comestibile, motiv pentru care este recomandat ca acestea sa fie cumparate doar din locuri autorizate, deoarece…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Un nou protest la Cluj. "Un pas mic pentru Dragnea, un salt uriaș pentru Romania!" Sute de persoane si-au exprimat virtual interesul de a participa, duminica dupa masa, la protestul "Un pas mic pentru Dragnea, un salt uriaș pentru Romania!". Protestul de la Cluj-Napoca incepe la ora 18.00, in Piata…

- De ce sufera femeile de balonare mai des decat barbații, iata un mister pe care un specialist gastroenterolog din Statele Unite ale Americii susține ca l-a lamurit. Reclamele la pastilele antibalonare s-au inmulțit cu un motiv: tot mai multe persoane acuza astfel de stari. Curios este ca majoritatea…

- Daca te numesti "ROSAL" si ai contract cu Primaria Ploiesti, asta tine si in loc de creier. Sau, cel putin, asa se comporta in trafic unii angajati ai firmei de salubrizare, iar aici vorbim despre soferii de pe masinile de gunoi. Un ploiestean a postat pe Facebook un mesaj adresat autoritatilor locale,…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat ca s-a intalnit astazi cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania, Jaak Mikkel, care i-a dat asigurari ca la nivelul acestei companii nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contribuțiilor sociale. „€Am avut astazi o intalnire cu managerul general…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca s-a intalnit, luni, cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania, Jaak Mikkel, care i-a dat asigurari ca la nivelul acestei companii nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contributiilor sociale. „Am avut astazi o intalnire cu managerul general…

- Dupa ce miercuri euro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani in urma masurilor fiscale, moneda europeana continua sa creasca si joi, BNR anuntand cel mai slab leu din august 2012. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4.6279 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult…

- Medicul Razvan Constantinescu este din nou in centrul unor constroverse. Fostul director al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, reușit sa starneasca revolta oamenilor, dupa ce a anuntat pe Facebook ca nu-i va trata pe pacientii despre care afla ca au fost in Piata Victoriei la proteste.…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, pare sa nu fie de acord cu avizul de astazi al Curtii Constituționale. Seful statului scrie pe pagina sa de Facebook: „Denumirea de limba moldoveneasca este incetațenita de secole pe teritoriul țarii noastre. Constituie un element fundamental al identitații și al…