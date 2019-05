Medic francez acuzat de otrăvirea pacienților cu scopul de a-și demonstra abilitățile O ancheta penala a fost deschisa în Franța, unde un doctor este acuzat de otravirea a 17 pacienți, scrie BBC News.



Procurorii francezi susțin ca Frédéric Péchier, medic anesteziolog, a modificat pungile de anestezic ale colegilor sau, pentru a provoca situații de urgența în care sa poata sa își demonstreze talentul.



Péchier neaga toate acuzațiile, dar daca va fi gasit vinovat risca pedeapsa cu închisoarea pe viața. Avocatul sau, Jean-Yves Le Borgne, a declarat pentru presa ca investigația nu a dovedit nimic.



"Exista… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

