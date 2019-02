Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele practicate de Matteo Politi, impostorul italian care se dadea drept medic in Romania si opera pacienti, cerea 2.500 de euro pentru o operatie de implant mamar, 1.500 de euro pentru o rinoplastie si 800 de euro pentru liposuctie.

- Conform Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, au depistat un cetatean italian cautat de autoritatile romane intr-un dosar de inselaciune. Falsul medic italian Matteo Politi, care a operat in clinici din Romania sub numele de…

- Diploma medicului fals, Matteo Politi, este scrisa in chirilica. Barbatul care a ajuns sa opereze pacienti romani in mai multe clinici private din Capitala a fost prins miercuri dimineata de politistii de Frontiera, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de aducere.

- Clinica privata Prestige din Capitala a admis, miercuri, ca au avut loc mai multe discutii cu Matteo Politi, italianul care se dadea medic desi are opt clase si este parcagiu. Institutia precizeaza insa ca nu a existat si o colaborare cu el. Barbatul a fost prins la frontiera miercuri dimineata, pe…

- Medicul fals Matteo Politi a avut grija sa-și faca o asigurare malpraxis dupa ce a obținut unda verde pentru a-și incepe activitatea in Romania, dupa cum a dezvaluit ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Corespondentul Digi24 in Italia, Sergiu Balaban, a stat de vorba cu Alberto Zorzi, jurnalist la „Corriere del Veneto”, publicație care a scris despre escrocul Matteo Politi in urma cu noua ani. Scandalul medicului impostor care a operat vedete in Romania a izbucnit marți, odata cu dezvaluirile aparute…

- Apar noi informații despre „medicul cu 8 clase”, care opera fara sa fi avut macar liceul. Valet in Italia și chirurg in Romania, avea un comportament, in sala de operație, care a starnit suspiciuni intre asistente.

- „Doctorul” Matthew Mode, pe numele sau adevarat Matteo Politi, a efectuat mai multe operații estetice in spitale private din Romania, a dezvaluit marți Libertatea. Autoritațile s-au sesizat in cazul barbatului cu doar 8 clase și de meserie parcagiu. El s-a folosit doar de un aviz de la Directia de Sanatate…