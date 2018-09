Medic din Ploiesti, condamnat la 4 ani de inchisoare! Vezi aici ce a facut

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare dosar de coruptie instrumentat de procurorii din Ploiesti a ajuns la faza condamnarilor in instanta. Un medic oftalmolog care a eliberat zeci de documente false in baza carora au fost obtinute certificate de handicap a fost condamnat la inchisoare cu executare.

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat, in 6 septembrie, pe Marian Mitre, medic primar expert al asigurarilor sociale in cadrul Comisiei de expertiza medicala a Casei Judetene de Pensii Maramures, la trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, termen de incercare patru ani si interzicerea unor…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat, in 6 septembrie, pe Marian Mitre, medic primar expert al asigurarilor sociale in cadrul Comisiei de expertiza medicala a Casei Judetene…

- Fostul deputat de Prahova, Sebastian Ghita, ramane cu mandatul de arestare in lipsa emis pe numele sau de procurorii DNA din Ploiesti. Masura preventiva a fost ceruta la finele anului 2016, cand Sebastian Ghita a fugit din tara desi era cercetat in mai multe dosare de coruptie.

- V. S. Lucian Onea, fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, așa-numita “unitate de elita” a DNA, s-a prezentat ieri la Parchetul General pentru a fi audiat intr-un dosar in care este cercetat alaturi de fostul sau coleg Mircea Negulescu. In luna mai a acestui an,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis,miercuri, aprobarea cererilor de pensionare a judecatoarelor ICCJ Viorica Cosma și Rodica Susanu, incepand cu 1 octombrie.Propunerile de eliberare din funcție vor fi trimise președintelui Klaus Iohannis CSM va inainta presedintelui…

- F. T. La sfarșitul saptamnaii trecute, politistii din cadrul IPJ Prahova au retinut un prahovean de 41 de ani, pe, numele caruia autoritatile judiciare din Italia emisesera un mandat european de arestare pentru comiterea unei infractiuni de proxenetism, solicitand omologilor romani depistarea, retinerea…

- Polițiști din cadrul Sectiei nr. 2 Ploiești au depistat un barbat de 43 de ani, din municipiu, pe numele caruia Curtea de Apel Ploiești a emis un mandat de executare a unei pedepse de 7 luni de inchisoare pentru savarșirea unei infracțiuni de furt. In aceeași zi a fost incarcerat la Penitenciarul Margineni.…