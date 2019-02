Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc, care a scapat ca prin minune dupa ce a suferit un infarct, dar a fost salvat de colegul sau care i-a acordat primul ajutor, a povestit pe larg tragedia prin care a trecut in cadrul emisiunii „Ce se intampla doctore?” cu Oana Cuzino de la Pro TV.

- Presedintele Trump ramane in "sanatate buna" si nu a suferit modificari majore in starea sa de sanatate in ultimul an, potrivit unui memorandum semnat de medicul sau si publicat joi de Casa Alba, potrivit Washington Post.

- Cantarețul britanic Ozzy Osbourne a fost internat de urgența la terapie intensiva, dupa ce starea sanatații sale s-a agravat, scrie presa de la Londra. Potrivit unor surse medicale, nu este exclus ca rockerul...

- Ajunsa la varsta de 82 de ani, "mama modei din Romania", asa cum este cunoscuta, a slabit foarte mult, mananca din ce in ce mai putin si este transfigurata, scrie kanald.ro. Recent Zina Dumitrescu a avut prima aparitie televizata dupa ce starea de sanatate i s-a inrautatit. In cadrul unui…

- Pronosticul medical privind viata si starea de sanatate a primarului marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu un cutit duminica seara si care a pierdut foarte mult sange, ramane 'incert', a declarat seful serviciilor de sanatate poloneze, citat de agentia de presa PAP.…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte este recunoscator pentru faptul ca tot mai multi concetateni ai sai isi fac griji pentru starea sa de sanatate, insa, dupa cum a subliniat joi purtatorul sau de cuvant, nu sunt motive de ingrijorare, informeaza dpa. Potrivit unui sondaj realizat la…

- Starea deplorabila in care se afla sistemul romanesc de sanatate este cauzata si de frica, nepasarea sau comoditatea fiecarui sef de spital, de sectie, simplu medic sau asistenta, care alege „sa ascunda mizeria sub pres”. Deputatul Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul de coruptie al medicului…

- Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, a oferit in aceasta dimineața primele declarații din 2019, la plecarea spre Australia, acolo unde va disputa la Sydney, in perioada 6-12 ianuarie, primul turneu din noul sezon. Pe aeroport, Simona Halep a oferit detalii despre starea sa fizica și recunoaște ca merge…