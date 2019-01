Stiri pe aceeasi tema

- Daca te intrebi de unde provine denumirea acestei plante, afla ca legenda spune ca un pastor chinez este cel care a descoperit primul efectele ei. Se pare ca animalele din turma lui se imperecheau mai des dupa ce consumau aceasta planta, scrie realitatea.net.Planta iarba tapului, cunoscuta…

- Așa cum vara avem nevoie de o serie de produse cosmetice care sa ne hidrateze și sa ne protejeze pilea de efectele caldurii și de radiațiile ultraviolete, tot așa și iarna avem nevoie de o serie de produse cosmetice hranitoare și nutritive, care sa ne protejeze de efectele negative ale vantului și aerului…

- Retailerul german Kaufland l-a numit pe Dan Alexandru Olaru director de achizitii non food pentru operatiunile locale, incepand cu luna ianuarie a acestui an. El a preluat functia de la Maria Movileanu, care ocupa acesta pozitie din 2012.

- Potrivit Politiei Romane, institutia a distrus, joi si vineri, 4.000 de kilograme de droguri (cocaina, heroina, cannabis, rezina de cannabis, amfetamina, etnobotanice, M.D.M.A. si bunuri care poarta urme de droguri), cu sprijinul unui operator autorizat pentru distrugerea de substante periculoase.…

- Romania nu mai este o țara de tranzit, ci una cu o creștere alarmanta a consumului de droguri, fapt pentru care situația trebuie privita cu toata responsabilitatea.Urmare demiterii directorului Agenției Naționale Antidrog (ANA), chestorul Sorin Oprea, CIADO Romania face urmatoarele precizari:…

- Fenomenul ”Zombi” nu mai este o noutate pe strazile din Romania. Substanța halucinogena K2, care reproduce efectele THC (n.r. tetrahydrocannabinol – o substanța psihoactiva din marijuana), induce stari de paranoia, anxietate, atacuri de panica și episoade psihotice, potrivit specialiștilor. S-a intamplat…

- ORA DE IARNA "Bucurati-va de o ora in plus de somn cat puteti” a fost concluzia specialistilor de la Glasgow University, Marea Britanie, care avertizeaza ca efectul schimbarii de ora dispare in cateva zile, potrivit dailymail.co.uk. ORA DE IARNA "Cei mai multi dintre participantii la studiu…