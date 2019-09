Medic de la UPU anunță starea de sănătate a bunicului Luizei Melencu ”In momentul de fața pacienții prezinta dureri in piept cu caracter anginos. In plus, batranul a inhalat vapori de benzina și are și o criza hipertensiva din cauza stresului. Pacienții vor ramane sub supraveghere cat este necesar. Le-au fost recoltate probe de sange dar doar pentru a se stabili evoluția starii de sanatate. Vom decide daca raman internați dupa ce vom avea rezultate analizelor medicale", a declarat dr. Cristina Geormaneanu, purtator de cuvant SJU Craiova, potrivit Mediafax. Reprezentantul spitalului a mai spus ca bunicul Luizei a avut tensiune peste 20. ”Cei doi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Momente de groaza in cursul zilei de vineri la casa familiei Luizei Melencu! Atat mama cat și bunicul tinerei despre care se presupune ca a fost omorata de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, au fost duși de urgența la spitalul din Craiova.

