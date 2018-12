Stiri pe aceeasi tema

- Medicii recomanda populației ca, in aceasta perioada cu fluctuații frecvente de temperatura, sa asculte sfatul medicilor, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor și sa aplice urmatoarele masuri pentru prevenirea infecțiilor acute ale cailor respiratorii și a gripei: optimizarea…

- Romania trece in weekend la ora de iarna. In noaptea de sambata spre duminica, romanii vor da ceasurile cu o ora inapoi. Asta inseamna ca ne vom putea bucura de o ora in plus de somn. Medicii sustin ca schimbarea orei are o serie de efecte negative asupra sanatatii: irascibilitate, tulburari de somn,…

- Medicii spun ca majoritatea cazurilor fac parte din patologia specifica de toamna, cu viroze respiratorii, adica pneumonii sau bronsiolite care necesita mai multa grija din partea familiei, probleme digestive, dar si cu patologie de vara, cu traume produse in urma accidentelor la joaca. „Numarul copiilor…

- INCREDIBIL …O femeie de 40 de ani, din Floreni, oras Murgeni, se zbate intre viata si moarte la Spitalul I.C.Parhon din Iasi, dupa ce miercuri, 16 octombrie, a ingerat accidental, 200 ml de antigel. Medicii ieseni ii dau putine sanse de supravietuire. Femeia este la ATI-Reanimare, la spitalul Parhon…

- Starea femeii de 32 de ani, în al carei apartament a avut loc deflagratia, continua sa fie grava. Medicii de la Spitalul de Urgența spun ca, în urma exploziei, tânara s-a ales cu numeroase rani și cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului. De asemenea, a fost afectat si sistemul…

- Trecerea brusca de la temperaturi de vara la cele de toamna tarzie ne poate afecta organismul, atrag atenția medicii. Oamenii spun ca nu au avut timp nici macar sa-și scoata hainele groase din dulap.

- Un copil din Iași a murit dupa ce a intrat sub roțile unei mașini. Bunica lui a murit tot in accident rutier in urma cu doi ani, aproape in același loc. Doi copii din comuna Ciurea, județul Iași, au fost spulberați de o duba. Unul dintre ei a murit, iar celalalt se zbate intre viața și moarte, a anunțat…