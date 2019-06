Stiri pe aceeasi tema

- Vara bate la usa si pentru multi dintre noi temperaturile ridicate pot fi un adevarat calvar, mai ales in zilele caniculare. Astfel, de cele mai multe ori, aerul conditionat este solutia cea mai potrivita, fie in locuinta, fie la birou. Specialistii spun insa ca folosirea nepotrivita a aerului conditionat…

- Specialiștii unei firme renumite, alaturi de Dr. Ramona Andronache – medic primar Medicina de Familie, explica modul in care sa alegem un sistem de Aer Condiționat, cum il poziționam in locuința și, mai ales, cum il intreținem. Desigur, dorința principala și unul dintre argumentele de baza…

- Guvernul adopta marti ordonanta de urgenta prin care romanii care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara vor fi scutiti de la plata obligatorie a contributiei la sanatate (CASS). Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de guvern…

- ​"Reprezentanții unui spital din județul Alba au sunat recent la 1911 și au semnalat ca se confrunta cu atac cibernetic. Este un ransomware, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Catalin Arama, directorul general al CERT-RO (Centrul național de Raspuns la incidente de Securitate Cibernetica). Ransomware-ul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, a declarat joi, intr-un comunicat de presa, ca, in acest an, s-a luat decizia neacordarii voucherelor de vacanta pentru angajatii din aparatul propriu si institutiile subordonate deoarece, pana in prezent, "a fost imposibila identificarea…

- Dupa doua luni de antrenament, persoanele participante la studiu au slabit, și-au remodelat silueta, iar starea lor de sanatate s-a imbunatațit considerabil. Kinga Sebestyen, inițiatoarea studiului "KAPO - Sanatate pe Ghete" a explicat cum a ajutat persoanele care aveau probleme de sanatate. “Avem…

- Oamenii de știința spun ca impactul aerului poluat asupra organismului uman este mai grav decat se credea anterior și cer sa se ia masuri cat mai repede pentru reducerea nivelului de poluare. Bucureștiul este unul dintre orașele problematice din acest luct de vedere, poluarea dintr-o zona centrala a Capitalei…