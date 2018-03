Stiri pe aceeasi tema

- Un medic chirurg de la Spitalul Coltea din Bucuresti este urmarit penal si a fost plasat pentru 60 de zile sub control judiciar, el fiind acuzat ca a pretins si a primit ca mita, de la un pacient, suma de 500 de lei, "in legatura cu atributiile sale de serviciu", anunta Parchetul de pe langa Tribunalul…

- La o zi distanța dupa descinderile de la ANAF Buzau, vin și informațiile oficiale dinspre Serviciul Județean Anticorupție. Potrivit comunicatului de presa remis de SJA Buzau, funcționara de la Fisc, in varsta de 50 de ani, a pretins suma de 400 de lei de la un polițist local pentru a-i soluționa favorabil…

- Trei din cei cinci polițiști șpagari din Ialomița, care in vara anului trecut opreau in trafic șoferi și le cereau mita pentru a-i scapa de amenzi, au fost arestați preventiv. Un al patrulea așa zis om al legii va fi cercetat sub control judiciar. Cei trei polițiști au fost reținuți joi seara, iar vineri…

- Ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un barbat in varsta de 47 de ani, cetatean strain, banuit de evaziune fiscala si spalare…

- Un medic internist din Teleorman este cercetat pentru infractiuni de coruptie, respectiv pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit 300 de lei pentru a acorda ingrijiri medicale unui pacient, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Anticoruptie (DGA). Perchezițiile au avut loc la Spitalul…

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind definitiva si executorie.…

- Barbatul de 40 de ani suspectat de politistii clujeni ca ar fi dat foc unor ziare si ar fi stropit cu benzina zona din fata sediului PSD Cluj va fi cercetat in libertate. Decizia Tribunalului vine pe fondul propunerii de arestare preventiva venita din partea Parchetului.

- Un medic din Bucuresti a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi cerut bani de la familiile unor femei pentru efectuarea unor operatii de cezariana. Potrivit procurorilor de la Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Buzau și-a primit pedeapsa dupa ce a circulat zilnic pe drumurile publice și a parcat in curtea Inspectoratului de Politie un autoturism Alfa Romeo care nu era inmatriculat și avea numere false. Comisarul șef a fost trimis in judecata anul trecut de procurorii Parchetului…

- Un medic din cadrul Compartimentului Primiri Urgente din Spitalul Mioveni, judetul Arges, a fost batut de prietenul unui pacient, doctorul fiind tranit la pamant si lovit cu pumnii si picioarele. Agresorul a fugit, insa politistii l-au gasit si retinut luni noaptea, transmite corespondentul Mediafax.

- Simona Halep (2 WTA) s-a retras de la Qatar Total Open cu obiectivul declarat de a juca la Indian Wells (5-18 martie). Din pacate, e foarte greu de crezut ca ea se va reface, in totalitate, pentru acest turneu.

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Olt, Valcea…

- In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu si…

- Euro Construct Trading '98 a intrat in insolventa pe fondul crizei de lichiditate pe care o traverseaza din semestrul al doilea 2017, generata de neincasarea la timp a sumelor datorate de beneficiarii lucrarilor pe care compania le-a executat pana in prezent. "Societatea comerciala…

- Un minor din Scheia este cercetat sub control judiciar pentru ultraj si distrugere, dupa ce a agresat fizic si a amenintat cu moartea doi politisti aflati in misiune si a vandalizat o autospeciala de politie. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, procurorii au…

- Un angajat al Primariei Calarași a fost prins in flagrant, dupa ce a luat mita pentru a concesiona morminte. Acesta a primit 2.000 de euro de la o persoana pentru a concesiona doua locuri de veci, au precizat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție (DGA). Functionarul este cercetat in stare de…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, la data de 2 februarie 2018, trimiterea in judecata a inculpatei DUTA ELENA-MIHAIELA, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa prev. de art. 192 alin. 2 C.p. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti PTB a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei citate de Agerpres.ro. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti din cadrul Serviciului Omoruri au preluat cazul accidentului in care au fost implicate patru masini, la intersectia Calea Grivitei - Calea Victoriei. "In jurul orei 15,00, pe bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei,…

- Medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, a primit inca 30 de zile de arest la domiciliu. Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti, nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 - Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- In urma cu o luna, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au cerut prelungirea arestarii preventive pentru Magdalena Serban, femeia care a impins pe sinele mortii o tanara de 25 de ani, la statia de metrou Dristor, mai ales ca ucigasa a facut tot posibilul sa fie lasata in libertate,…

- Tanarul de 29 de ani care a talharit, vineri noaptea, o femeie din Pitesti care se intorcea de la serviciu, a fost plasat astazi sub control judiciar.In noaptea de 26 spre 27 ianuarie a.c., in urma unei sesizari primite prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, politistii din cadrul…

- O femeie recent eliberata din penitenciar, unde executase o pedeapsa pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a injunghiat in spate un barbat, pe o strada din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe…

- Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a demarat cercetari, dupa ce un medic de la Spitalul Pucioasa a fost acuzat ca ar fi agresat ruda unui pacient. Pe Facebook a fost postata o înregistrare a incidentului.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus, astazi, in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Controlul privind dosarele penale in care este cercetat consilierul ministrului de Interne, Valentin Riciu, agent șef in cadrul Brigazii Rutiere, arata ca procurorii Parchetului sector 3 nu au efectuat rapid actele de urmarire penala.

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Judecatoria Sectorului 5 a stabilit, pentru joi, inceperea dezbaterilor in dosarul Hexi Pharma, in care șefii companiei farmaceutice au fost trimiși in judecata pentru inșelaciune și falsuri dupa diluarea unor soluții de igienizare. Este primul termen de judecata stabilit in dosar de judecator dupa…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”.

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Aurora Budriga, medic specialist in chirurgie vasculara la Spitalul Judetean de Urgenta din Braila, a fost trimisa in judecata pentru doua fapte de luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual si complicitate la inselaciune.

- La data de 23 decembrie a.c., barbatul de 63 de ani, din Zagra, cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor a fost prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud care a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, pentru 60 de zile. De asemenea, la aceeasi…