Medic cardiolog, răpus de stop cardio-respirator în timpul Gărzii de la Spitalul Județean Arad Medicul se afla in timpul serviciului de garda la Spitalul Clinic Județean Arad, cand i s-a facut rau, iar eforturile colegilor medici de a o salva nu au dat rezultate. Din cate se pare medicul cardiolog a suferit un infarct, insa doar in urma autopsiei se va putea stabili care sunt motivele pentru care doctorița s-a stins atat de brusc. Tragedia s-a produs in aceasta dimineața, medicul intrand de garda la ora 7:00, iar la scurt timp dupa aceea i s-a facut rau. Cosana Claiciu a urmat studiile medicale la Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și se specializase… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

