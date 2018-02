Medic bătut în spital de un tânăr Un tanar a fost prins luni de politisti dupa ce sambata a batut un medic in Spitalul din Mioveni. Se pare ca tanarul impreuna cu un alt prieten au mers sambata seara bauti la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Mioveni si unul dintre ei ar fi fost ranit. Tanarul de 25 de ani, din Mioveni, s-a enervat pe medic si l-a luat la bataie dupa care a fugit. Politistii l-au prins luni si a fost dus la audieri. Potrivit argesenii.ro, se pare ca tanarul are antecedente penale, acesta a fost prins ca a condus dupa ce a baut si nici nu avea permis. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

