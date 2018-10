Stiri pe aceeasi tema

- Un medic craiovean a fost scos cu poliția dintr-o sala de operații a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova, dupa ce s-a certat cu mai mulți colegi din cadrul Secției de Urologie a unitații medicale. Potrivit polițiștilor doljeni, mai multe cadre medicale ale Spitalului Județean de Urgența Craiova…

- Polițiștii au depistat peste 14.000 de metri de plasa de pescuit și 80 kg de pește, in urma a opt percheziții domiciliare efectuate in comuna Carna. Politisti din Segarcea, Secției 14 Rurala Birca și Secției 13 Rurala Segarcea au efectuat, ...

- Un elev de 16 ani a fost internat cu tripla fractura maxilara la Spitalul din Craiova, dupa ce a fost batut in a doua zi de școala de un coleg pasionat de box. La doua zile dupa incident, agresorul s-a dus la spital și l-a amenințat pe baiat chiar in salon, spunandu-i ca nu va mai scapa daca parinții…

- Un barbat de 33 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv dupa ce politistii au stabilit ca acesta a inselat doua batrane de 87 si 88 de ani, cu diverse sume de bani, prin metoda "accidentul", scrie Agerpres.Potrivit IPJ Dolj, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Rast au depistat, luni,…

- La data de 17 august, in jurul orei 01:50, politistii din cadrul Politiei statiunii Eforie au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din municipiul Craiova, judetul Dolj, care a condus un autoturism pe strada Republicii, dinspre localitatea Agigea catre Eforie Sud, fiind sub inflenta bauturilor…

- Politistii din Dolj au inceput o ancheta dupa ce, miercuri, un barbat in varsta de 49 de ani din Craiova a fost gasit mort intr-un cimitir din localitate, fiind strivit de o cruce din ciment. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca barbatul s-ar fi sprijinit de cruce, care…

- Un politist in varsta de 29 de ani, din localitatea Ghindici, judetul Dolj, a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac de pe marginea drumului, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca accidentul s-a…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ciupercenii Noi au prins in flagrant doi barbați, din localitate, care incercau sa sustraga din padurea Ciupercenii Noi 35 de arbori esența salcam. Din verficarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca arborii fusesera taiați ...