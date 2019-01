Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator la Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu. Un medic care are un salariu lunar de 11 000 de lei a refuzat sa trateze o pacienta din motiv ca in fisa ei scrie "lipsa salarizarii corespunzatoare".

- Medicul Elena Vlad a refuzat sa consulte o pacienta care se afla in stare grava datorata unei viroze din motive de ,,salarizare necorespunzatoare''. Pe semne, aceasta doctrița , care ulterior s-a aflat ca are un salariu de peste 10.000 de lei pe luna, considera ca nu este platita suficient pentru a…

- Este ancheta la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu dupa ce un medic a refuzat sa consulte o pacienta. A și motivat aceasta decizie, in scris, chiar pe foaia de observație a femeii internate in spital: lipsa personalului și a sal...

- Un caz cutremurator zguduie lumea știinnței din temelii! Un medic este acuzat ca s-ar fi jucat de-a Dumnezeu atunci cand a dezvaluit ca a modificat genetic bebeluși! Ce au descoperit specialiștii

- PACT pentru Romania, partidul infiintat si condus de Sebastian Burduja, someaza Partidul Alianța Naționala (din care face parte si fostul ofiter SRI Daniel Dragomir), anunțat public in cursul zilei de ieri, sa-și modifice de urgența semnul cu care a fost inscris in registrul partidelor politice."Acest…

- Geani Crețu (18 ani) a debutat pentru Dinamo in victoria entuziasmanta cu Craiova, scor 3-0. Deși abia a strans cateva minute in Liga 1, numele tanarului mijlocaș a aparut intr-un scandal, legat de contul sau de Facebook. A avut mult de suferit și de dat explicații dupa ce fanii l-au asaltat pentru…

- Traian Basescu susține ca parteneriatul public privat in domeniu infrastructurii este cel mai legal lucru pentru a jefui un stat, mentionand ca aceasta modalitatea de realizarea a proiectelor ar fi viabila in conditiile in care nu am dispune de fonduri europene."E e revoltator sa vezi ca un…