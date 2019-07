Mediastandard.ro: Trei narațiuni des întâlnite care servesc agenda de dezinformare a Kremlinului ​​Conceptul de "narațiune/narațiuni" vine de multe ori în contextul eforturilor de dezinformare pro-Kremlin. O naratiune semnifica un mesaj general, comunicat prin intermediul unui text, a unei imagini, metafore sau alte mijloace. Dezinformarea pro-Kremlin se folosește de mai multe seturi de narațiuni care funcționeaza ca un șablon pentru anumite povești ce pot fi adaptate în funcție de audiența. Unele dintre aceste narațiuni au fost folosite chiar de sute de ani, de pilda cea legata de "decadența Occidentului", documentata înca din secolul al XIX-lea.



Citește… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a participat joi la reuniunea liderilor Partidului Socialistilor Europeni, in cadrul careia au fost discutate teme aflate pe agenda europeana. "Ma bucur sa revin alaturi de marea familie a socialistilor si democratilor europeni. Pentru mine si colegii…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta, unul dintre proiectele de pe ordinea de zi fiind cel referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea liniei de cale ferata care va asigura legatura intre Gara Bucuresti Nord si Aeroportul International Henri Coanda, potrivit agerpres.ro.Agenda…

- Peste 14,2 milioane de lei a alocat Primaria Timișoara pe diverse manifestari culturale organizate prin Casa de cultura a orașului. Cel mai scump festival este Timfloralis, care s-a desfașurat deja și care ne costa 1,1 milioane de lei din bugetul orașului. Apare și un festival nou pe Agenda culturala:…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Comisia Europeana, organizeaza 2019 Forumul Investițiilor la Marea Neagra in perioada 22-23 mai 2019, transmite Ministerul Transporturilor. Evenimentul se va desfasura…

- Atac la baioneta la adresa partidelor de la putere ,,Atragem atenția cetațenilor romani ca este fundamental sa vina la vot, Post-ul AGENDA ELECTORALA: Președintele PNL, Ludovic Orban, a efectuat o vizita fulger in județul Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Visul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de a se intalni cu presedintele american, Donald Trump, se implineste. Dupa doi ani de asteptari, sperante si lobby intens, Viktor Orban este in sfarsit invitat la Casa Alba pe 13 mai 2019. Pe agenda intalnirii se afla si subiectul securitatii energetice…

- Vicepremierul Ana Birchall a preluat, joi, ca interimar, portofoliul de la Ministerul Justitiei, dand asigurari ca va gestiona agenda institutiei „cu echilibru si profesionalism pe perioada exercitarii interimatului”. „Un obiectiv important al interimatului la Justitie este asigurarea bunei functionari…