- Presedintele american Donald Trump a anticipat luni un acord comercial cu China, dupa gesturi pozitive din partea Beijingului, calmand pietele globale care au fost agitate de noile tarife anuntate in ultimele zile de cele mai mari doua economii ale lumii, transmite Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat luni ca s-a ajuns ''la un foarte bun acord'' in cadrul G7 pentru ca in 2020 ''sa poata fi modernizate regulile fiscalitatii internationale'' in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), relateaza agentia EFE.In…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat ceea ce a numit 'stirile false si dezgustatoare' privind tensiunile existente intre participantii la summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), sustinand in schimb ca liderii statelor membre se inteleg foarte bine, transmit Reuters si dpa.…

- Huawei a lansat vineri propriul sistem de operare pentru telefoane și dispozitivele inteligente. Harmony OS va fi folosit inițial pe piața chineza, urmand a fi extins la nivel global daca gigantul chinez va pierde dreptul de a utiliza Androidul dezvoltat de Google. Scandalul dateaza de cateva luni,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat marti seara compania online Google ca a incercat sa submineze campania sa electorala din anul 2016 prin actiuni "ilegale", avertizand ca va urmari situatia inaintea scrutinului prezidential din 2020. Directorul general al "Google, Sundar Pichai, a venit in Biroul…

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept "total false" afirmatiile Teheranului potrivit carora o retea de spioni iranieni a CIA a fost anihilata, relateaza AFP. "Informatiile potrivit carora Iranul ar fi arestat spioni ai CIA sunt total false. Nicio farama de adevar",…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca Administrația de la Washington a facut progrese semnificative în relația cu Coreea de Nord și a transmis ca nu se simte presat sa încheie un acord privind denuclearizarea, relateaza Mediafax citand Reuters. Donald Trump a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a oferit luni cel mai solid indiciu de pana acum ca administratia sa va investiga "monopolul" marilor companii americane de tehnologie, intr-un interviu acordat la CNBC, relateaza Business Insider, relateaza News.ro.