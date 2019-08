O conspirație la nivel național: acesta a fost cadrul in care președintele Nigeriei s-a aflat in rolul principal. Totul a inceput in decursul anului 2017, Muhammadu Buhari a avut nevoie de ingrijiri medicale speciale, care i-au fost acordate in Regatul Unit al Marii Britanii. Cinci luni s-a aflat președintele nigerian pe teritoriu englez, cel mai probabil sub stricta observatie a medicilor de acolo.