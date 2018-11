MediaPro Music și Phaser lansează single-ul “Indestructibil”, cu un videoclip filmat în Japonia și în România “Indestructibil este despre increderea in tine și curajul de a-ți urma visele și de a-ți desena propriul drum. Trebuie sa-ți pastrezi optimismul și sa crezi in propriile forțe, chiar daca uneori viața e plina de provocari și momente mai dificile. Noi inca avem incredere in viitor și credem ca exista povești cu final fericit”, declara cei de la Phaser. O parte din videoclipul piesei a fost filmat la Timișoara, dar cadrele cu adevarat inedite au fost realizate in Japonia, in diferite locații din Tokyo. “Calatoria in Japonia a fost fascinanta și ne bucuram ca am reușit sa ne intoarcem acasa nu doar… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

