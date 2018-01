Stiri pe aceeasi tema

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul Mediafax.

- Fostul international Adrian Iencsi a dezvaluit ca Emilian Dolha, actualul antrenor de portari al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, face zilnic intre 600 si 1.000 de abdomene. Iencsi spune ca a ramas impresionat de forma fizica a fostului sau coechipier de la Rapid. "Ema este mai mult decat…

- Laurentiu Bus a semnat cu Astra si pare inlocuitorul pentru Alexandru Ionita, de care giurgiuvenii sunt aproape sa se desparta in curand. Jucatorul de 30 de ani a fost, in acest sezon, unul dintre cei mai importanti oameni de atac ai lui FC Botosani, cu 7 goluri si doua pase decisive. …

- Sepsi OSK l-a prezentat oficial pe Daisuke Sato, fundasul de banda filipinez care a jucat la CSM Poli Iasi in sezonul trecut. Echipa din Sfantul Gheorghe incearca sa se intareasca in aceasta iarna pentru a evita retrogradarea si a mai anuntat un transfer. Este vorba de Daisuke Sato, fundasul stanga…

- Dupa o prima parte de campionat dezastruoasa, cu mai multe meciuri in care a gresit decisiv, fundasul dreapta Tiago Almeida a parasit clubul CSM Poli. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a ajuns la un acord cu jucatorul de 27 de ani din Insulele Capului Verde, iar contractul a fost reziliat…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- In preselectie s-au inscris si artisti cu experienta la Eurovision: Mihai Traistariu, care a obtinut locul 4 la Eurovision 2006, si Alex Florea, care a obtinut pozitia a saptea la finalul editiei de anul trecut, din Kiev, alaturi de Ilinca Bacila, informeaza TVR. Campania de inscrieri pentru…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 12 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 884 posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Importam lunar peste 32.000 de tone de carne. Asadar, mancam carne „made in Comunitatea Europeana". Cea mai mare parte a carnii de porc provine din Germania, Ungaria si Spania, iar cea de pasare provine din Ungaria, Polonia si Olanda. De ce nu putem sa producem la noi? Cica s-ar fi pierdut legatura…

- In meciurile de joi, Romania a invins Angola cu 27-24, iar Franta si Spania au incheiat la egalitate, scor 25-25. In aceste conditii Franta si Spania au acumulat cate 5 puncte, in timp ce Romania are 8 puncte, astfel ca nu poate fi depasita de aceste reprezentative, indiferent de rezultatele meciurilor…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 6 decembrie Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 23-29 21.30 Brazilia – Danemarca 20-22 Grupa…

- Mesajul președintelui FRH, Alexandru Dedu, pentru tricolore, care au realizat trei victorii din trei meciuri și s-au calificat matematic in optimile Campionatului Mondial 2017 din Germania. ”Nu trebuie sa ridicam nivelul așteptarilor dupa cele trei victorii obținute. Atmosfera in cadrul lotului este…

- Romania a castigat cu Paraguay, scor 29-17, s-a impus cu 31-28 in fata Sloveniei, iar marti seara a castigast cu 19-17 derby-ul cu Spania. Miza de-acum este locul ocupat in grupa la finalul tuturor partidei, deoarece locul 1 din grupa A, grupa Romaniei, va juca in optimi cu locul 4 din grupa B, locul…

- Romania si-a asigurat prezenta in optimile Campionatului Mondial de handbal dupa doar trei meciuri din grupa A, iar viitoarea adversara a tricolorelor se va alege dintre Polonia, Ungaria, Cehia si Suedia.

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 5 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.512 posturi disponibile in Belgia, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor anuntat pe 4 octombrie de Comisia Europeana cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere…

- Nationala de handbal feminin a Germaniei a invins, vineri seara, reprezentativa Camerunului, cu scorul de 28-15 (12-7), in meciul de deschidere al Campionatului Mondial, grupa D. Romania debuteaza sambata, cu Paraguay, de la ora 15.00, in grupa A.Sambata se vor juca partide in toate cele patru…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 28 noiembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.806 posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha,…

- Fie ca ne mira sau nu, Romania nu a invatat din greselile facute in perioada de boom, 2007-2008, din cauza carora criza economica ne-a lovit din plin in 2009. Da, unele lucruri s-au imbunatatit, insa exista si domenii in care perpetuam in erori. Este si cazul deficitului bugetar.…

- ”Comoara din adancuri”, respectiv Salina Turda, vrea sa-și dubleze capacitatea de vizitare, prin introducerea in circuitul turistic al Minei Iosif. In prezent, conducerea societații intocmește documentația necesara pentru accesarea fondurilor europene in acest sens. Anul trecut, Salina Turda a fost…

- Cetatea medievala a Devei ocupa prim-planul atractiilor turistice din judet la editia de toamna a Targului de Turism al Romaniei, care a debutat joi, 16 noiembrie 2017, la Complexul Expozitional “Romexpo”, din Capitala. Fortareata construita in secolul al XIII-lea este promovata alaturi de Complexul…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

- Desi in buzunarele romanilor – sau in buzunarele majoritatii romanilor – nu se simte, economia Romaniei are cea mai dinamica crestere la nivel european. Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (EUROSTAT), Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 13 noiembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.927 de posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia,…

- Organizata de catre Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, expoziția va fi gazduita de Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, numarul 10. Vernisajul va avea loc pe 16 noiembrie, de la ora 18, urmand sa participe cu lucrari 30 de artiști. Aceștia provin din…

- Trei fosti sefi ai Politiei din Bistrita-Nasaud, arestati in 2014 intr-un dosar de coruptie si incarcerati in arestul IPJ Cluj, au castigat procesele intentate pentru conditiile inumane in care au fost tinuti in arest. Read More...

- Un barbat de 44 de ani a fost prins de procurorii DIICOT intr-o comuna din judetul Cluj avand asupra lui un kilogram de cannabis, drogurile fiind expediate din Spania printr-o firma de curierat. Read More...

- S-au scumpit și ouale Prețul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situație fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piața in unele state membre ale Uniunii Europene, susțin crescatorii…

- Potrivit datelor furnizate de catre reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), in luna octombrie 2017, ouale s-au vandut, in medie, cu 36 de bani pe bucata, fara TVA, la poarta fermei, insa in magazine pretul a sarit de 80 de bani pe bucata. "Uniunea Crescatorilor…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- Parlamentul a ratificat cu votul a 63 de deputați Acordul dintre Republica Moldova si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale. Documentul ofera garanții de securitate sociala cetațenii care muncesc legal pe teritoriul celuilalt stat, transmite IPN. Persoanele angajate oficial…

- Ofertele de munca provin din urmatoarele tari: Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria, dupa cum urmeaza: Belgia: – medic stomatolog; – magaziner; – operator CNC; – electrician…

- Franța a mai fost nevoita sa cedeze in sectorul transportului rutier, un punct deosebit de delicat, pentru ca țarile din grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia), dar și Spania și Portugalia, erau ingrijorate de consecințele negative ale reformei asupra șoferilor lor.

- Romania are cea mai mare acciza la carburanti dintre statele membre UE din regiune, in contextul in care Guvernul a majorat in doua etape acest bir. Potrivit datelor Comisiei Europene, valoarea accizei la benzina era de 431,16 euro la mia de litri in tara noastra, in timp ce in Bulgaria era…

- Comisia Europeana (CE) a inclus alte cinci state, printre care și Romania, pe lista celor care pot crește suma platita in avans fermierilor afectați de condițiile climatice dificile din prima jumatate a acestui an, se arata intr-un comunicat al forului comunitar publicat joi. Potrivit sursei…