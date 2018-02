Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene vorbeste la MEDIAFAX LIVE cu redactorul sef al Mediafax, Indira Crasnea, despre cum se vindeca fricile europenilor in materie de securitate, PESCO in identitatea Uniunii Europene si despre viitoarea Armata comuna europeana.

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat vineri trei optiuni pentru situatia granitei irlandeze, adaugand ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor sa evite o frontiera dura intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, relateaza site-ul televiziunii Sky News.

- Asociatia ACCEPT si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) au anuntat, joi, ca implementeaza, in perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, un proiect cu finantare europeana intitulat „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”, care are obiectivul de a creste capacitatea autoritatilor…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca "nu este timp de pierdut” daca UE si Regatul Unit vor sa ajunga la o intelegere, noteaza BBC. Barnier, care a vorbit inaintea discutiilor de la Londra cu Theresa May si David Davis, a declarat ca respecta „liniile rosii”…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei în legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE, noteaza

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz."In legatura cu legarea…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Romania este o tara pro-europeana si ca asa va ramane, adaugand ca in timpul Presedintiei Consiliului Uniunii, tara noastra va contribui la constructia unui viitor foarte bun pentru UE. „Am discutat insa si mult despre viitorul…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde la Bruxelles, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini.

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Pawel Adamowicz, primarul orașului polonez Gdansk, capitala principalului port maritim din țara, a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA. Primarul a vorbit despre proiectele implementate in oraș, dar și despre viziunea asupra Chișinaului, rolul autoritaților locale in europenizarea orașelor și…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, si-a exprimat duminica "regretele" pentru declaratiile sale dintr-o carte controversata in care il critica pe fiul cel mai mare al presedintelui american, Donald Trump Jr., transmit AFP si EFE.Bannon, fost confident al presedintelui si sustinator…

- "Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o optiune legitima, Romania dovedeste inca o data respect fata de principiile de drept si fata de legea internationala” a declarat Fuad Kokaly, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului Palestina la Bucuresti, potrivit unui…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Potrivit sursei citate, pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii și securitații, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educația și cultura, respectiv politica UE in domeniul migrației. Totodata, vor avea loc discuții referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa si raportor alternativ pe raportul anual privind Politica de Securitate si Aparare Comuna (PSAC), a subliniat faptul ca apararea europeana comuna reprezinta cel mai ambitios proiect european actual. Declaratia…

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale. Sanctiunile impotriva Rusiei au creat "o necesitate obiectiva" pentru monedele digitale, a afirmat Serghei Glaziev la o sedinta…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu pot fi private de dreptul lor de a dezbate subiecte legate de integrarea europeana, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in audierea sa anuala din comisia pentru afaceri europene a parlamentului de la Budapesta, transmite MTI. …

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- Demnitarul roman a susținut un discurs in cadrul mesei rotunde cu titlul Investing in the Common Future of Europe: Time for Constructive Vision and Substantial Action, in care a aratat ca momentele actuale incarcate de provocari, schimbari rapide și incertitudini necesita o cooperare tot mai stransa…

- "In ceea ce priveste propunerile pentru modificarea legilor Justitiei in Romania, bineinteles, oricare tara poate sa decida in ceea ce priveste legislatia care este potrivita (...), conform Constitutiei si a procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea, in Romania s-a facut un progres enorm dupa aderarea…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- "Urmarim Coreea de Nord foarte atent. Vom continua sa facem acest lucru. Coreea de Sud si alianta americana raman puternice si capabile sa contracareze eventuale provocari sau atacuri nord-coreene", a declarat Manning, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presa japoneza a citat surse guvernamentale…

- Guvernul elvetian a anuntat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde de franci (1,2 miliarde de euro) pentru a continua sa ajute, asa cum a facut si in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala si de Est, informeaza AFP. Aceasta contributie autonoma, asupra careia…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu, informeaza Bloomberg, preluat de Agerpres.ro. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg,…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe șefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini condițiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…

- "Explicatia pentru abaterile lor este paranoia, amenintarea constanta pe care o vad si dorinta lor de a proteja ceva cu orice pret. Dar uita de faptul ca popoarele lor doresc si deschidere, intrucat sunt conectate la restul lumii. Daca incercam sa ii respingem la nivel european si sa le spunem ca…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat ca UE se pregatește pentru posibilitatea de a nu se ajunge la nici un acord cu Londra, chiar daca acesta nu este scenariul favorabil, relateaza duminica AFP, citata de Agerpres.