Media ruse au difuzat imagini cu marinarii ucraineni capturaţi Mai multe media ruse au difuzat luni seara fragmente din inregistrarea video a interogatoriilor, efectuate de serviciile de securitate (FSB), ale marinarilor capturati cu o zi inainte de Rusia in largul Peninsulei Crimeea in cursul unui incident fara precedent intre cele doua tari, relateaza AFP. Tensiunile dintre Kiev si Moscova au cunoscut o intensificare neasteptata duminica, Rusia capturand trei nave militare ucrainene - doua mici vedete blindate si un remorcher - dupa ce au deschis focul asupra lor, facand prizonieri cei circa 20 de marinari de la bordul acestora. In fragmentele din interogatoriile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

