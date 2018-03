Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea moldovenilor prefera sa urmareasca produsele media straine sau in limba rusa. Peste 90 % din respondentii unui sondaj privind evolutiile si preferintele mass-mediei in Republica Moldova spun ca ar intelege totul sau aproape totul daca ar privi un program TV in limba rusa. Rezultatele sondajului,…

- Consumul regulat de cafea a fost asociat cu numeroase beneficii pentru sanatate, insa un studiu restrans sugereaza ca acest obicei zilnic are un efect mult mai profund asupra metabolismului decat se credea anterior, relateaza UPI. Cercetarea, efectuata pe 47 de persoane adulte care obisnuiau sa bea…

- Lipsa cunostintelor financiare ar putea bulversa intreaga piata financiara si ar putea distruge creditarea, considera Isarescu. "In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii 90 si sub presiunea istoriei, a timpului, trebuia sa promovam legi. Legile reformei in 91,…

- „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte, se poate ajunge ca unii oameni sa nu mai dea banii inapoi, debitorii sa nu mai inteleaga despre ce este vorba. Educatia financiara, economica, dar si fiscala, este foarte scazuta in…

- Fumatul nu este nociv doar pentru plamani si inima, ci poate afecta si auzul, sugereaza concluziile unei cercetari realizata in Japonia pe zeci de mii de persoane, citate miercuri de Press Association. Un studiu efectuat pe un numar de peste 50.000 de participanti a demonstrat un risc crescut de afectare…

- Cantitati masive de microparticule de plastic prezente in cursurile de apa din zonele urbane contribuie la poluarea oceanelor in timpul inundatiilor, conform unui studiu realizat recent in Marea Britanie, citat de agentia DPA. Cercetatorii de la Universitatea din Manchester au descoperit microparticule…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei se situa in 2016 pe locul patru in clasamentul regiunilor din UE cu cel mai scazut procent din PIB pe cap de locuitor, inregistrand un scor mai bun doar fata de trei regiuni din Bulgaria si una din Franta, arata datele publicate miercuri de Eurostat. De cealaltă parte,…

- O cincime dintre abonatii britanici la canalul Netflix urmaresc seriale la locul de munca, potrivit unui studiu citat marti de Press Association. Un studiu al serviciului de streaming a stabilit ca aproape jumatate dintre respondenti (46%) urmaresc programe precum "The Crown", "Stranger Things" si "Orange…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile in care temperaturile…

- Un barbat din Marea Britanie, care consumase alcool, a scapat in ultimul moment de la moarte, dupa ce s-a intins intre șinele de cale ferata. Imaginile cu Derek Acton, in varsta de 44 de ani, au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o gara. Barbatul se plimba pe peronul statiei…

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association. Derek Acton, in varsta de 44 de ani, a fost…

- Studiu: 50% dintre olandezi nu se spala pe maini dupa ce merg la baie. Un sondaj Gallup, realizat in 2015, arata ca olandezii sunt cei mai puțin igenici oameni din Europa, ceea ce inseamna ca ei nu se spala la fel de des pe maini precum o fac romanii sau turcii dupa ce ies de la toaleta. Potrivit sondajului,…

- Un studiu stiintific american publicat in luna ianuarie, primul pe acest subiect, descrie cum o femeie transgender din Statele Unite a reusit sa alapteze un copil adoptat, dupa un tratament cu hormoni care i-a provocat lactatie, informeaza vineri AFP. Cu toate acestea, expertii sunt de…

- Oameni de stiinta americani au identificat un anumit tip de celula stem care poate stimula sistemul imunitar sa stopeze dezvoltarea tumorilor, aceasta reusita avand potentialul de a spori sansele dezvoltarii unui tratament anticancer care ar putea fi utilizat in mod similar unui vaccin, relateaza…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Ziua Sfantului Valentin prilejuieste un "baby boom" de mica amploare, dar observabil, relateaza miercuri Press Association. NHS England sustine ca exista o crestere cu 5% a numarului femeilor care raman insarcinate in perioada din jurul datei de 14 februarie. Datele din 2015…

- Fulgerele s-ar putea produce cu o frecventa mai mica in viitor, pe fondul incalzirii globale, sugereaza un studiu stiintific efectuat recent in Regatul Unit, citat luni de Press Association. O echipa de cercetatori de la universitatile din Edinburgh, Leeds si Lancaster a utilizat o noua metoda pentru…

- O dieta bogata in fructe si legume, in special cele ecologice, este mult mai prietenoasa cu mediul in comparatie cu cea bogata in produse de origine animala, au confirmat oamenii de stiinta intr-un studiu recent, citat luni de agentia Xinhua. Cercetarea, publicata in weekend in jurnalul…

- In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane cu diabet din Japonia, care au fost supuse unor consultatii regulate intre anii 2008 si 2013. Participantii au fost intrebati despre viteza cu care obisnuiesc…

- Mancatul in ritm lent, dar si renuntarea la gustarile de dupa cina si evitarea meselor tarzii ar putea fi cheia catre prevenirea ingrasarii, sugereaza un studiu recent, citat luni de Press Association. In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti „un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Copiii risca sa declanseze ample operatiuni de cautare daca accepta sa ia parte la o ''isterie'' initiata in mediul online prin care sunt provocati sa isi petreaca noaptea in magazine, a avertizat politia din Marea Britanie, citata de Press Association. Asa-numita ''Provocare…

- Persoanele care utilizeaza tigari electronice, numite generic ”vaperi”, ar putea fi mult mai vulnerabile la pneumonie, potrivit unui studiu recent, citat de Press Association. Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Zeci de psihiatri, psihologi si pediatri i-au cerut companiei Facebook sa renunte la aplicatia Messenger Kids. Aceasta poate fi folosita de copii cu varste de cel putin 6 ani. Potrivit unei scrisori semnata de mai multi experti, compania exploateaza un grup vulnerabil de oameni, care nu este pregatit…

- Fumul de la tigarile electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului si poate creste riscul de cancer si de boli de inima, a avertizat o echipa de oameni de stiinta americani în cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Dispozitivele cu acumulatori ce produc vapori care contin nicotina…

- Lionel Richie a anuntat un turneu in Marea Britanie programat in aceasta vara, informeaza marti Press Association. Interpretul si compozitorul american va porni in turneu in luna iunie si va sustine o serie de spectacole incepand cu un concert ce va avea loc la Franklin's Gardens din…

- Maestrul bucatar Jamie Oliver a cerut autoritatilor britanice sa adopte o legislatie care sa interzica vanzarile de bauturi energizante pentru copii, dupa ce supermarketurile din Marea Britanie au introdus propriile limite de varsta in ceea ce priveste comercializarea de produse cu cafeina si cu…

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- Londra, 26 ian /Agerpres/ - Scoala nationala de film si televiziune din Marea Britanie va primi luna viitoare premiul BAFTA pentru contributia britanica la cinema, informeaza vineri Press Association. Scoala, în cadrul careia lucreaza regizori precum Lynne Ramsay si David Yates, este distinsa…

- Copiii par sa uite de Superman si de Spiderman cand sunt intrebati care sunt supereroii lor preferati din viata reala, pentru ei mamele si tatii avand puteri supranaturale, conform rezultatelor unui sondaj efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association. Sondajul sugereaza ca ''superputerile''…

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association.

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- O varietate de ceapa persana ar putea avea un impact major in lupta impotriva rezistentei la antibiotice cu care sunt diagnosticati anumiti pacienti care sufera de tuberculoza, potrivit unui studiu realizat recent in Marea Britanie, informeaza Press Association. Proprietatile antibacteriene…

- Trupa rock britanica Def Leppard a luat decizia de a-si publica intregul catalog muzical pe platforma de streaming Spotify si a anuntat joi ca va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda la sfarsitul acestui an, informeaza Press Association. Toate albumele Def Leppard, incepand cu…

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de analize internationale…

- Unul din cinci copii se declara multumit cu o relatie exclusiv online, fara sa întâlneasca niciodata persoana respectiva, este concluzia unui nou studiu preluat joi de Press Association. Analiza, realizata de organizatia nonprofit Internet Matters, scoate la iveala faptul ca unul din patru…

- Cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza o cantitate de gaze cu efect de sera comparabila cu emisiile a aproape sapte milioane de masini, sustine un studiu realizat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association.

- Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI. In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a…

- O femeie care a suferit o leziune cerebrala dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale a primit dreptul la o plata compensatorie din partea Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, informeaza Press Association. Emma Shirley, in varsta de 42 de…

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent.

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia.

- Un lider de succes in Romania e cel ce isi motiveaza angajatii, gandeste strategic, e deschis la schimbare, citeste mult si se perfectioneaza continuu. Acestea sunt cateva dintre concluziile unui studiu numit „Profilul liderului din Romania“, realizat de compania Mkor Consulting. Cercetarea a fost facuta…