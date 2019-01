Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian Basescu, senator PMP, a declarat, miercuri seara, ca Brexitul se amana, primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana fiind facut.”Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii…

- Austria ar sprijini acordarea unui timp suplimentar de negociere Marii Britanii pentru a se evita iesirea tarii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, subliniind totusi ca acordul actual nu poate fi renegociat, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- LadBaby, blogger-ul de pe YouTube, a facut senzație in Marea Britanie cu un cantec dedicat carnaților. Conform Agerpres, acesta le-a invins pe mult mai cunoscutele cantarete Ariana Grande si Ava Max, ocupand...

- Britanicii vor fi obligati sa plateasca 7 euro pentru o autorizare electronica daca vor dori sa calatoreasca in statele Uniunii Europene dupa Brexit daca acesta se va produce fara un acord de divort intre Londra si blocul comunitar, transmite vineri Reuters. Uniunea Europeană pregăteşte…

- Consumul pe cap de locuitor a variat intre 54- si 132- din media UE, potrivit datelor furnizate joi de catre Eurostat. Actualul consum individual (AIC) este o masura a bunastarii materiale a gospodariilor. In toate statele membre, in 2017, costul mediu pe cap de locuitor, exprimat in standarde de putere…

- Soarta premierului britanic Theresa May atarna de un fir de par dupa votul de neincredere convocat pentru miercuri seara de deputati din propriul ei Partid Conservator. Iata care sunt potentialii ei succesori, potrivit AFP. - Eternul rival Boris Johnson Fostul primar al Londrei si…

- Negociatorii din cele 27 de state ce vor ramane in Uniunea Europeana dupa Brexit nu au reusit sa ajunga vineri la un acord asupra situatiei Gibraltarului, iar acest subiect risca sa blocheze tratativele dintre Londra si UE cu numai doua zile inainte de summitul la care liderii statelor membre urmeaza…

- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association.