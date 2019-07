Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ispita de la "Insula Iubirii", Anuryh, este MC si isi petrece toata vara ba la plaja, ba in cluburi. Focoasa bruneta a spus, pentru "Rai Da Buni", cateva detalii picante a vietii de noapte din Capitala.

- Medana și Robert, concurenți ai show-ului Insula Iubirii, sezonul al doilea, și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, la sfarșitul saptamanii. Ba mai mult, aceasta a facut public un mesaj emoționant.

- Medana și Robert, foști concurenți de la „Insula Iubirii”, s-au casatorit religios in acest weekend. Extrem de eleganți, cei doi au radiat de fericire in cea mai frumoasa zi din viața lor. Medana a facut publice imagini de la nunta cu Robert, cel impreuna cu care are și un baiețel, pe Erik. Mireasa…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, alaturi de care a venit in Thailanda sezonul trecut, și-a gasit fericirea in brațele lui Matalin, tanarul care recent a cerut-o in casatorie. Cea care s-a intors in Thailanda ca și ispita in acest sezon, pentru a-i da planurile peste cap lui Aurel, le-a aratat prietenilor…

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a facut curaj si a publicat o imagine cu ea de pe patul de spital, din urma cu ceva timp, atunci cand si-a operat nasul si sanii. Nu a fost deloc usor.

- Eugenia Rotari, fosta ispita de la "Insula Iubirii", le-a facut o surpriza admiratorilor sai! Toata lumea a felicitat-o cand a nascut si s-a bucurat pentru ea, dar nimeni nu a stiut cum arata barbatul alaturi de care si-a frumoasa familie. Cu ocazia botezului micutului Sebastian, Eugenia a facut publice…

- Hannelore și Bogdan Ionescu par ca nu și-au incheiat complet relația. Fanii foștilor concurenți la „Insula Iubirii” au observat un detaliu inedit la o fotografie facuta de Hanne pe o plaja din Grecia.