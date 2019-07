Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de ieri a cotidianului Deșteptarea am prezentat un nou succes bacauan. Un nou invingator, un elev excepțional, cu un nou rezultat excepțional – o medalie de argint la Olimpiada Internaționala de Biologie, care a avut loc intre 14 și 21 iulie, in Ungaria, la Szeged. Campionul: Sebastian Romeo…

- Lotul olimpic de matematica a obtinut 6 premii - o medalie de aur, doua medalii de argint și trei medalii de bronz - la a 60-a editie a Olimpiadei Internationale de Matematica, desfasurata luna aceasta, la Bath, Marea Britanie.

- Lotul olimpic de fizica al Romaniei a obtinut cinci medalii la a 50-a editie a Olimpiadei Internationale de Fizica, desfasurata la Tel Aviv, in Israel. Elevii romani au primit patru medalii de argint si o medalie de bronz, anunta Ministerul Educatiei.

- Echipele Romaniei au obtinut opt medalii - sase de aur si doua de argint - la Olimpiada Internationala de Geografie pentru Europa Centrala, de Sud si Sud-Est (juniori si seniori), anunta Ministerul Educatiei. Astfel, tara noastra s-a plasat pe primul loc in clasamentul pe natiuni potrivit news.ro.Potrivit…

- Firmele romanești pot primi bani europeni mai ușor fața de anii trecuți, de la 40.000 de euro pana la 3 milioane, in funcție de proiectul depus. Iar printre criteriile care fac diferența se regasesc numarul de angajați și profitabilitatea din ultimul an. Campania Știrilor PRO TV “Eu ies…

- S-a terminat vacanta scolara Foto arhiva Elevii din învatamântul preuniversitar si copiii de gradinita se întorc luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata sa înceapa în…

- O materie scolara care pentru multi elevi are varii necunoscute, pentru liceenii din cadrul lotului romanesc participant la Olimpiada Internationala de Chimie „D. I. Mendeleev” se dovedeste a fi un domeniu pasionant si fara multe taine. Elevii au revenit in tara la incheierea editiei cu numarul 53 a…