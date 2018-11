Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a VIII-a a Memorialului ,,Ioan Schuster”, competiție ce a aliniat la start sportivi din Austria, Romania și Ungaria, reprezentand 21 de cluburi și totalizand 94 de persoane inscrise, s-a desfașurat pe parcursul a doua zile la Reșita. Sportivii CSM Arad au reușit sa obțina rezultate meritorii,…

- Sportivii romani au cucerit, marti, sapte noi medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia), cinci de aur si doua de bronz. La sectiunea Under-23, Sorina Hulpan a castigat trei medalii de aur la cat. 63 kg, la smuls (98 kg), la aruncat…

- ARAD. Medicul Adrian Wiener, senator al USR Arad, s-a adresat ministrului Sanatatii, interpelandu-l pe acesta pe problema discriminarii rezidentilor, mai precis a etnicilor romani din afara tarii, care nu primesc aceleasi salarii ca si cei din tara. Wiener a venit cu un exemplu concret: un…

- Sportivii romani au cucerit alte trei medalii, aur, argint si bronz, marti, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, la haltere si canotaj. Aurul a fost castigat de halterofila Sabina Baltag, la cat. 53 kg, cu un total de 177 kg (77 la smuls, 100 la aruncat), urmata in clasament…

- Performanta notorie pentru luptatorii moldoveni de muay thai! Sportivii clubului din Falesti, sponzorizat de Constantin Țuțu, au cucerit zece medalii la Campionatele Europene, desfasurate la Cluj-Napoca din Romania.

- Lotul National de Ju Jitsu al Romaniei a revenit in tara dupa participarea la Cupa Mondiala de Ju Jitsu pentru cadeti Under 15 si Campionatul Balcanic de Ju Jitsu pentru seniori, tineret Under 21, juniori Under 18 si copii Under 12, competitii desfasurate in acest an la Atena, in Grecia. A doua delegatie…

- Romania a dominat cu autoritate Campionatele Europene de Karate Traditional ce au avut loc in Serbia, la Belgrad, sportivii tricolori ocupand primul loc in clasamentul pe natiuni, inaintea Serbiei si Sloveniei. Sportivii ieseni au fost si