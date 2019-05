Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul weekendului va fi ploios si cu vreme mohorata. Meteorologii anunța ploi pentru toata tara atat vineri, cat si sambata. Vineri, ploile vor cuprinde toata Romania. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 16 grade in Moldova, 16 in Maramures, 20 in Crisana, 17 in Transilvania, 21 in Banat,…

- Serie de modificari importante in structurile Antena Group și Antena 3. Stațiile regionale ale Antenei 1 au fost preluate de Antena 3 și vor purta numele televiziunii de știri. Doua dintre stațiile regionale au ramas fara licențe, iar Antena International se muta la Antena Group.Publicitate Antena 3…

- Stațiile locale Antena 1, transformate in posturi regionale Antena 3. Antena 3 Pitesti devine post regional pentru Argeș, Dambovița, Olt și Valcea Serie de modificari importante in structurile Antena Group și Antena 3. Stațiile regionale ale Antenei 1 au fost preluate de Antena 3 și vor purta numele…

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…

- Ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolti in 2019? Future Makers sprijina tinerii interesati de antreprenoriat prin ateliere, program de incubare, mentorat, conectare internationala si premii totale de 20,000 euro. Aplica pe www.futuremakers.ro pana pe 2 iunie. Pe 5 martie am lansat…

- Manifestanții au scandat lozinci precum: ”Fara penali”, ”Hoții stau la pușcarie in democrație”, ”Cinste lor, cinste magistraților”, ”Tu-dorel, demisia!”, ”Go, go, go, Dragnea la bulau!”, ”Liviu Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”. Mii de oameni au ieșit pe strazi și in marile orașe din țara: Cluj-Napoca,…

- Galați: Secție de vot pentru cetațenii din Republica Moldova Foto. Maria Mandița. La ora 7.00, a început procesul de vot si la sectia de votare amenajata în sediul central al Universitatii Dunarea de Jos din Galati, situat pe strada Domneasca la nr. 47. Aici, sunt asteptati…

- Alegeri parlamentare si un referendum consulativ, in Republica Moldova Foto. radiochisinau.md. Aproape 3 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt chemati azi sa voteze noul Parlament. Favoritul sondajelor este Partidul filo-rus al Socialistilor, iar analistii anticipeaza ca parcursul…