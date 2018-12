Stiri pe aceeasi tema

- S-au aliniat la start 29 de tari europene, Romania mentinandu-se din nou pe locul I pe natiuni urmata de Polonia si Serbia. 2 medalii de Aur – Bianca Balaur – kata individual - junior Dragos Balaiasa (Enpi Iasi) Aurel Ciubotaru (Enpi Iasi) - Kumite echipe - seniori Dobre Oliwer (Slatina)…

- Petre Apostol Proiectul susținut din fonduri publice nerambursabile alocate pentru activitați nonprofit de interes local „Gimnastica ritmica, sport-ambasador al municipiului Ploiești”, initiat de antrenoarea coordonatoare a sectiei de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti, Liliana Baescu, programeaza…

- 53 de medalii și titluri de campioni naționali, obținute de sportivii clubului ACS SEISHINDOKAN la ediția 2018 a Campionatului Național de Karate pe Echipe SKDUN in Sport / on 13/11/2018 at 11:27 / Pe data de 10.11.2018 la Centrul Sportiv Apollo din București a avut loc ediția 2018 a Campionatului…

- Romania a incheiat Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia) cu un bilant de 20 de medalii, dintre care 8 de aur, 4 de argint si 8 de bronz. Romania a participat cu un lot de 15 sportivi, 4 baieti si 7 fete la juniori, trei baieti si o fata…

- Sportivii romani au cucerit o medalie de argint si doua de bronz, duminica, la juniori, in ziua a doua a Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia). Marian Cristian Luca a obtinut o medalia de bronz la cat. 56 kg, la smuls, cu 107 kg, si la…

- onuț Zinca, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a obținut in acest an șase medalii de campion național din șapte campionate naționale la care a participat, dar și o medalie de bronz. La finalul saptamanii trecute s-a clasat pe locul I la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte.…

- Au participat un numar de 21 de tari. Primele 3 tari de pe podium au fost Romania, Serbia si Slovenia. Rezultatele centralizate - 2 medalii de aur C. S. ENPI - 6 medalii de argint - 3 medalii de bronz C. S. OLYMPIC Iasi: - 2 medalii de argint - 2 medalii de bronz C. S. DOJO-MASTER Iasi: - 1 medalie…