- Sportiva Andreea Penciu a castigat medalia de bronz la total 190 kg , iar Maria Grigoriu bronz la stilul aruncat 104 kg la categoria 58 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.Romania a ajuns la noua medalii castigate de la inceperea competitiei. Pana acum au castigat…

- Sportiva romana Andeea Penciu a castigat, miercuri, medalia de argint la stilul smuls (88 kg), categoria 58 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Penciu a intrat in concurs la 83 de kg si a ridicat apoi 86 si 88 de kilograme. In duelul pentru medalia de aur sportiva…

- In prima zi a Campionatelor Europene de seniori de la Izvorani, Romania a debutat cu dreptul, iar Elena Andrieș a caștigat trei medalii de aur ! „Este primul astfel de succes la care asist și sunt și eu, la randul meu foarte emoționata. Elena este o fata ambițioasa și muncitoare, am vorbit cu ea și…

- Ionut Ilie a castigat, marti seara, medaliile de bronz la aruncat (154 kg) si total (283 kg) la categoria 62 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, informeaza Agerpres. Ionut Ilie a ridicat 145, 152 si 154 de kilograme la aruncat. La acest stil medalia de aur i-a revenit…

- Ionuț Ilie (categoria) 62 de kilograme, a caștigat marți, in ziua a doua a Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, doua medalii de bronz. "Tricolorul" a terminat pe trei la aruncat, cu o incercare de 154 kg, și tot pe trei la total, cu un rezultat de 283 kg. Aurul i-a revenit georgianului…

- Sportivul Ionut Ilie a ocupat locul 4, iar Robert Manea locul 7 la stilul smuls, categoria 62 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Cea mai buna ridicare a lui Ionut Ilie a fost 129 kg, iar a lui Robert Manea 111 kg. Medalia de aur la stilul smuls a…

- Sportiva poloneza Joanna Lochowska a castigat, marti, trei medalii de aur la smuls (88 kg), aruncat (108) si total (196) la categoria 53 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. La stilul smuls, Lochowska a ridicat 85 si 88 de kilograme, ratand a treia…

- Editia din acest an a Campionatului National de Freestyle Kickboxing a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, la Bucuresti, pe tabloul de concurs aflandu-se peste 500 de luptatori de la 48 de cluburi din Romania. La competitie au participat cu rezultate deosebite si sportivii de la clubul ...

- Ilie Ciotoiu, doua medalii de bronz la CE 2018 de haltere. Sportivul roman Ilie Constantin Ciotoiu a castigat luni medaliile de bronz la stilul aruncat (137 kg) si la total (247 kg) in cadrul categoriei 56 kg de la Campionatele Europene 2018 de haltere pentru seniori de la Izvorani, in timp ce medalia…

- Sportiva Elena Ramona Andries a castigat trei medalii de aur la categoria 48 kilograme, la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Andries s-a impus la total cu 179 de kilograme, dupa ce la smuls a avut 79 si la stilul aruncat 100 kilograme.Ea a fost urmata de frantuzoaica Anais Michel,…

- Ei au construit primele cabane in munti in timp ce argesenii fac partii de schi la poalele lor. Societatea Romana de Statistica – filiala Arges a organizat sambata un eveniment festiv la Biblioteca Universitatii din Pitesti la care au fost invitati profesori si studenti din domeniul…

- Sala Polivalenta a Complexului Olimpic COSR „Sidney 2000” de la Izvorani a gazduit, recent, Campionatul National de Karate Shito Ryu, pentru copii, minicadeti, cadeti, juniori, U21, seniori si veterani. Au avut drept de participare structurile sportive din cadrul Comisiei Nationale de Karate Shito Ryu,…

- Maestrul Fidele Gouandjika a ajuns in Romania, pentru prima oara, pe 1 decembrie 1977. In primul trimestru din ’78, tanarul din Republica Centrafricana a infiintat la Iasi un club de arte martiale in cadrul caruia a introdus cursuri de karate si Qwankido. La inceputul anilor ’80, Romania, reprezentata…

- Cu ce se mai lauda Razvan Burleanu, in lupta cu Generația de aur. In plina campanie electorala pentru alegerile din 18 aprilie, forul prezidat de cel mai bun manager sub 40 de ani din lume a anunțat ca UEFA a informat Federatia Romana de Fotbal ca, in urma celei mai recente reevaluari a criteriilor…

- Romania va fi reprezentata de un lot de 16 pugilisti, printre care si sucevenii Dumitru Vicol si Adrian Botusan, la Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under-22 (perioada 25 martie – 1 aprilie), gazduite in Romania pentru al doilea an consecutiv, de aceasta data, in sala din Targu…

- Petre Apostol Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti s-a impartit, in acest final de saptamana, intre doua competitii internationale. Cele mai mari ca varsta dintre elevele antrenoarelor Simona Puiu si Liliana Baescu, junioarele Denisa Stoian (nascuta in 2003) si Miruna Ciocirlan (nascuta in…

- Romania va fi reprezentata de un lot de 16 pugilisti (10 baieti si 6 fete), in frunte cu campionii europeni en titre Robert Jitaru si Paul Andrei Aradoaie, la Campionatele Europene de box pentru seniori si senioare Under-22 (25 martie -1 aprilie), gazduite in Romania pentru al doilea an consecutiv,…

- Romania are ca obiectiv patru medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre…

- La 34 de ani, Andreea Raducan primeste recunoasterea internationala si din partea Hall of Fame. ”Ce bucurie poate fi mai mare decat atunci cand munca si performantele iti sunt rasplatite. Sunt extrem de bucuroasa sa ma aflu alaturi de cei mai buni gimnasti ai lumii din toate timpurile. Introducerea…

- Romania a cucerit o medalie de argint si doua de bronz, la Campionatele Europene Under-21 de tenis de masa, de la Minsk, care s-au incheiat duminica. Cristian Pletea a obtinut argintul la simplu masculin, dupa ce a fost invins in finala de cehul Tomas Polansky, cu scorul de 4-3 (11-6, 5-11, 12-10, 11-5,…

- Liceul cu Program Sportiv din Suceava a fost reprezentat cu succes la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori II de sportivul Sebastian Moldovan. Dupa ce a ocupat locul cinci in finala nationalelor de juniori I, atletul pregatit de profesorul antrenor emerit Toader ...

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca este o mandrie pentru asociatia pe care o conduce sa organizeze Campionatele Europene de seniori in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire. "Romania a mai organizat…

- 587 de sportivi din Slovenia, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Romania și Croația s-au intrecut sambata, 3 martie, la ediția a XVI-a Campionatului internațional de karate al Croației „Virovitica Open”.

- Delegatia Romaniei a realizat luni o performanta de exceptie la Campionatul European pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), reusind sa castige trei medalii de bronz in probele pe echipe pentru cadeti la spada feminin, sabie masculin si floreta feminin, informeaza un comunicat al FR de Scrima remis…

- România ar putea fi gazda Campionatelor Europene de Judo Seniori din 2020. Eforturile Federației Române de Judo nu au trecut neobservate de oficialii europeni care au venit la București pentru a vedea cu ochii lor ce poate oferi țara noastra Judo-ului mondial.

- Sportivii de la sectia de schi alpin a Coronei Brasov au obtinut doua medalii de bronz la „FIS Children Trophy”, in Poiana Brasov. Astfel, sambata, Andra Marosan a castigat bronzul in proba de slalom, la categoria U14, dupa ce vineri, Hunor Szoke a terminat pe locul 3 proba de slalom urias la categoria…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Romania va participa cu o delegatie de 42 de sportivi si 14 antrenori la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), care vor avea loc in perioada 2-11 martie, a anuntat forul national de profil.

- Echipa Romaniei a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, sambata, la Campionatele Balcanice de atletism in sala rezervate seniorilor, de la Istanbul, cu cinci medalii de aur, cinci de argint si cinci de bronz. Podiumul a fost completat de Turcia (3-5-2) si Bulgaria (3-3-4). Din pacate, cei doi…

- Germania este in continuare lider in clasamentul pe medalii, dupa opt zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), cu 9 medalii de aur, 2 de argint si 4 de bronz (total 15 medalii). Pe locurile urmatoare se afla Norvegia, cu 6-8-5 (total 19) si Olanda, cu 6-5-2 (total…

- "O diploma pe care o primesc cu drag si pe care o dedic tuturor victimelor regimului comunist din Romania, dar si familiilor lor Ii multumesc cu plecaciune Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane pentru acordarea Diplomei si medaliei Anul comemorativ Justinian Patriarhul…

- Patru dintre cei șase elevi care au reprezentat județul la etapa naționala a olimpiadei de astronomie și astrofizica, desfașurata la Gura Humorului, s-au intors acasa cu doua medalii de bronz și doua mențiuni de onoare. Trei dintre ei sunt „codreniști”, iar cel de-al patrulea este vasluian. Ieri au…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Maria Olimpia Onea este un nume foarte puțin cunoscut in Romania la momentul actual, dar acest lucru se va schimba in curand și asta pentru ca tanara de 23 de ani a adus Romaniei o medalie importanta la Campionatul Mondial ...

- Trei medalii au cucerit studentii Universitatii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la editia a 21-a a Campionatului National Universitar de Atletism pe teren acoperit, gazduit, pentru al 10-lea an consecutiv, de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau si organizat in colanorare cu Federatia Sportului…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- Sportivii de la CSS Unirea Iasi au obtinut trei medalii de aur la Cupa Severinului la judo, turneu international care a adus la start circa 600 de sportivi din Croatia, Bulgaria, Serbia, Moldova, Grecia, Macedonia si Romania. La categoria under 18 ani, Cosmin Bucataru (categoria 66 de kilograme),…

- Peste 400 de sportivi de la 30 de cluburi din toata Romania s-au intrecut sambata, 20 ianuarie, la Cupa Mickey Mouse la karate, desfașurata la Florești. Competiția a fost dedicata copiilor sub 14 ani, iar la intrecere au fost prezenți și tinerii karatiști de la clubul Budokan Ryu. Aceștia s-au comportat…

- La primul ei an de seniorat, rusoaica Alina Zagitova, a cucerit medalia de aur in proba individuala a Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Moscova. Sportiva in varsta de 15 ani a acumulat 238,24 de puncte si s-a clasat pe primul loc in clasamentul general.

- Tragedie in sportul romanesc. Gheorghe Dinu a murit in prima zi de Craciun. Tehnicianul de haltere a plecat la ceruri, dupa o suferința cardiaca. Dinu fost campion național la haltere și a cucerit medalii mondiale, trei la numar, balcanice și europene pentru Romania. Valcean la origine, Dinu se intorsese…