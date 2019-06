Roxana Birca și Cristina Simion, cele doua atlete legitimate la CS Universitatea Arad și CSA Steaua București, au fost depașite in proba de 5.000 de metri doar de o sportiva din Kenya, Stella Jepkosgei (timp 15:53.25). Birca a incheiat cu timpul de 16:04.56, in timp ce Simion a trecut linia de sosire dupa 16:26.88. In plus, Roxana Birca a cucerit aurul in proba de 1.500 m, cu timpul de 4:15.40.

O alta medalie „studențeasca” a venit in proba de 1.500 metri masculin, Nicolae Coman (CSU Arad – CSM Craiova) incheind cursa de pe Cluj Arena cu timpul de 3:50.44, fiind depașit, la limita,…