- In ultimele zile s-a vorbit de o preluare a Viitorului de catre Gica Popescu din postura de manager general si de Costel Galca, pe postul de antrenor, dupa ce Gica Hagi va pleca sa antreneze in strainatate. MOTIVUL-BOMBA al rupturii dintre Gica Popescu si Anghel Iordanescu. Abia acum S-A AFLAT…

- Etapa cu numarul 20 din Liga 1 a fost una spectaculoasa. Cea mai mare surpriza, cel puțin prin prisma diferenței de pe tabela, s-a consumat intre Dinamo și Craiova, scor 3-0. Meciul dintre Chiajna și Iași a oferit cele mai multe goluri din acest sezon, 9 la numar. Viitorul - CFR Cluj 0-1 A marcat:…

- Redacția Pariuri1x2 a analizat oferta de pariuri din zilele si a extras un pachet de 6 pronosticuri. Printre duelurile asupra carora ne-am oprit, se numara partidele in care vor fi angrenate formații precum PSV Eindhoven, Ol. Lyon, dar si derby-urile rundei din Liga 1, Dinamo - "U" Craiova si Viitorul…

- Etapa a 19-a din Liga 1 a fost una spectaculoasa, cu unele rezultate surprinzatoare. Sepsi și CFR Cluj s-au incurcat pe teren propriu, in timp ce FCSB a caștigat derby-ul cu Viitorul. Sambata FC Hermnnstadt - Dinamo 1-1 (P.Petrescu 32'/Hanca 10') CFR Cluj - Gaz Metan 2-2 Duminica Poli Iași -…

- Conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri, 28 noiembrie, sunt vacante – prin intermediul European Employment Services (EURES) – aproximativ 2.300 de locuri de munca sunt vacante, in aceasta perioada, la angajatorii din Spatiul Economic European (SEE).…

- Sloganul acestei editii este „Implineste visul", scrie news.ro. Compozitorii pot inscrie piese pentru selectia nationala pana pe 10 decembrie. Inscrierile vor fi facute exclusiv online, completand formularul disponibil pe site-ul oficial al evenimentului. Citeste si Eurovision 2019. Consiliul…

- DUNAREA CALARASI - VIITORUL CONSTANTA 0-1. Unicul gol al partidei a fost reusit de Denis Dragus (88). FC Viitorul si-a luat astfel revansa, dupa ce in prima etapa fusese invinsa de Dunarea cu acelasi scor, la Ovidiu. In meciul de duminica, Dunarea a solicitat un penalty in min. 9, dupa ce mingea…