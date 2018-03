Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, oamenii nu verifica produsele pe care le cumpara și de aceea nici macar nu banuiesc cator riscuri sunt supuși atunci cand consuma legume din comerț. Te-ai gandit vreodata daca roșiile pe care le cumperi de la supermarket? Iata ce trebuie sa faci pentru a evita pericolele:…

- Meciuri amicale interțari. Joi, vineri și sambata se disputa 21 de meciuri in care sunt implicate echipe calificate la la Cupa Mondiala 2018 din Rusia (14 iunie – 15 iulie). Exista zece confruntari directe intre naționalele care se incalzesc pentru turneul final din vara. Cele mai interesante partide…

- Potrivit presei internationale, ArcelorMittal intentioneaza sa vanda mai multe unitati din Europa pentru a nu incalca regulile concurentei si cele privind monopolul. Aceasta in conditiile in care, pe 15 martie, ArcelorMittal a depus o oferta de cumparare a celei mai mari otelarii din Europa, Ilva…

- Un studiu realizat de IPSOS la comanda Huawei și intitulat „Relații inteligente“ scoate in evidența un fapt deja bine știut: oamenii iși adora telefoanele mobile. Astfel, fiind puși in situația in care sa aleaga intre smartphone și televizor, oameni de peste tot din lume au optat pentru dispozitivul…

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- In clasamentul celor mai fericite țari din lume, prezentat recent, Romania se situeaza pe locul 52 . Țara noastra a urcat 5 locuri fața de clasamentul de anul trecut. Daca in topuri parem mai fericiți, in viața de zi cu zi oamenii se lovesc de tot felul de probleme …care-i fac nefericiți. Clasamentul…

- Romania a urcat 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume. In prezent, țara noastra se situeaza pe locul 52 din 156 de state. Clasamentul a fost realizat de ONU și a fost prezentat miercuri, la Vatican. Daca in clasamentul de anul trecut , Norvegia era pe primul loc, in acest an a venit…

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- • „Astea sunt pericole de moarte pentru oameni” In lume, exista șosele extrem de periculoase unde sute de vieți se pierd in fiecare an. Așa zilele „drumuri ale morții” sunt in Bolivia, Chile, China, Rusia, Grecia, Norvegia sau Muntenegru, insa un drum național care tranziteaza Gorjul poate…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat citate de News.ro . Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania…

- Giani Kirița, prabușit la pamant in timpul meciul internațional dintre Romania, Turcia și Grecia. Panica s-a instalat la Exatlon, iar colegii acestuia, din echipa Faimoșii s-au speriat foarte tare. Din fericire nu a avut nimic grav, insa oboseala și-a spus cuvantul. Dupa mai multe curse consecutive,…

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, la PTF Negru Voda – Kardam, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere al Garzii de Coasta si din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna…

- 587 de sportivi din Slovenia, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Romania și Croația s-au intrecut sambata, 3 martie, la ediția a XVI-a campionatului internațional de karate al Croației „Virovitica Open”.

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Conventia Consiliului Europei impotriva traficului de organe a intrat in vigoare joi in primele cinci state care au ratificat-o: Albania, Republica Ceha, Malta, Republica Moldova si Norvegia, informeaza un comunicat al Consiliului Europei. Alte 17 state au semnat, dar inca nu au ratificat…

- Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala, nelucratoare; Deputații din comisia de munca au dat, marți, raport favorabil pe propunerea legislativa care a fost adoptata deja de Senat . Votul final urmeaza sa aiba loc in ședința de miercuri a Camerei Deputaților. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competitii de schi de nivel international, la care au participat peste 80 de atleti, copii si cadeti, din 10 tari cu traditie in schiul alpin. Statiunea montana Poiana Brasov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o serie de atentionari pentru tari aflate sub cod portocaliu si galben de vant si ger, cum ar fi Serbia, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Slovenia, Italia si Grecia. Prima atentionare a MAE a fost pentru Bulgaria, valabila luni si marti.

- Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali, intre care 35 de femei si 16 copii", potrivit unui comunicat al Marinei libiene."Ei se aflau la bordul a doua barci gonflabile ale caror motoare s-au stricat", se precizeaza…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Destinatia este mereu aceeasi, singurul lucru schimbat fiind itinerariul, care nu mai este vechea ruta balcanica, inaccesibila incepand cu anul 2016, ci o noua ruta care din Grecia, trece prin Albania, Muntenegru, Bosnia, Croatia si Slovenia. Un traseu inedit care, cu toate acestea, asa cum asigura…

- Alexandru Ionița I a marcat pentru Aris Limassol. Echipa romanului este pe locul 13, penultimul. Prima liga din Cipru cuprinde 14 formații, iar ultimele doua echipe retrogradeaza automat. In etapa a 22-a, Aris a dispus aseara, in deplasare, de Ethnikos Achnas, ultima clasata, cu un scor categoric: 4-0.…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2018: Astazi, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data…

- Anul acesta, au fost anuntate pâna în acest moment, un numar de 12 destinatii turistice din 5 tari de destinatie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia si Tunisia), cea mai bine deservita ramânând Antalya cu 7 zboruri/saptamâna cu plecare de pe Aeroportul International Cluj.…

- Campionatul Africii pe Națiuni 2018, ediția a V-a, a inceput sambata, 13 ianuarie, in Maroc, reunind cele mai bune 16 echipe de pe continentul african. RD Congo, de doua ori, Tunisia și Libia au caștigat precedentele ediții ale competiției fondata in 2009. Campionatul Africii pe Națiuni este o intrecere…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Macedoniei, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Zagreb.Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off…

- Studiul, publicat in revista medicala BMJ, include 72 de tari, perioada de referinta fiind 2010-2014. In studiu nu au fost incluse cele mai bogate tari din lume. ''Exista mari inegalitati intre tari, cu rate nationale (in ceea ce priveste cezarienele) variind de la 0,6% in Sudanul de Sud,…

- Nationala Romaniei este reprezentata de Mihai Stoichița și de Adrian Mutu la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor, eveniment care are loc miercuri, ora 13:00, la Lausanne. Mesajul FRF este: ”Sa evitam Serbia!”, in contextul in care vecinii noștri se bazeaza pe jucatori importanți precum Matic, Ljajic,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei isi va afla miercuri adversarele din cadrul Ligii Natiunilor, cea mai noua competitie organizata de UEFA, la tragerea la sorti care va avea loc la Lausanne, de la ora 13.00. Romania va face parte din esalonul al treilea valoric, fiind cap de serie, iar componenta…

- Dupa Islanda, o alta nationala importanta a plecat acasa inca dupa prima faza a Campionatului European. Este vorba despre Ungaria, care a fost invinsa de Cehia in meciul decisiv, cu 27-33. Muntenegru a fost la randul ei eliminata, dupa ce a pierdut in "decisivul" cu Slovenia, scor 19-28. Suedezul…

- Nationala Romaniei a urcat pe locul 40 in clasamentul FIFA, in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Tricolorii au facut un salt de un loc fata de luna trecuta. Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in…

- LIVE BLOG Tragerea la sorți, Liga Națiunilor 2018. Pe 24 ianuarie 2018, la Lausanne, tricolorii iși vor afla adversarii din noua competiție organizata de UEFA. Romania este cap de serie in seria C. La finalul preliminariilor CM 2018, pe baza coeficientului UEFA, s-au stabilit cele patru serii ale Ligii…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Turneul final se disputa la Zagreb (Arena Zagreb, 15.200 de spectatori), Split (Spaladium Arena, 10.931), Varazdin (Varazdin Arena, 5.200) și Porec (Zatika, 3,500).…

- Comisia Europeana a decis sa excluda, pentru moment, ideea de a taxa tigarile electronice la fel ca si tigarile traditionale, transmite AFP. Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Producția inferioara de energie electrica și nucleara, cauzata printre altele și de seceta din vara trecuta, a dus la o creștere destul de mare a prețului energiei electrice in Romania. Raportul Comisiei Europene arata o creștere a prețului la energie electrica de 52% in al treilea trimestru…

- Romania, cu cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania si in august au atins maximele Europei de Est, reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Turneul final se disputa la Zagreb (Arena Zagreb, 15.200 de spectatori), Split (Spaladium Arena, 10.931), Varazdin (Varazdin Arena, 5.200) și Porec (Zatika, 3,500).…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- Lucia Morariu: “Voucherele de vacanța vor susține circulația turistica in țara” Vacanțele in stațiuni și in Delta Dunarii au avut cea mai mare creștere anul trecut dintre pachetele contractate in țara noastra, a anunțat fondatorul companiei de turism Eximtur, Lucia Morariu. 10% din totalul vânzarilor…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Ștefan Popa Popa’s ramane același artist fara egal, surprinzand prin forța talentului sau, prin harul de portretist și prin prezența in cele mai surprinzatoare locuri in care se afla liderii și elitele lumii din cele mai diverse domenii. Numeroase evenimente internaționale importante par a nu fi posibile…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agentiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numarul unu mondial în tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13. Atacantul…