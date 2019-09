Meciul România-Spania prelungește programul la metrou Apropiatul meci pe care tricolorii il vor disputa pe noul gazon de pe Arena Naționala va aduce și o schimbare la nivel de program al metroului bucureștean. Pentru ca, in ideea de a veni in sprijinul suporterilor care vor sa plece de la stadion folosind transportul in comun de subteran, s-a decis prelungirea, cu 90 […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

