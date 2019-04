Meciul România – Spania, din preliminariile EURO 2020, se va juca la București! Federația Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA pe ce stadioane va disputa naționala noastra urmatoarele doua partide de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020. Pe 5 septembrie, de la ora 21:45, tricolorii vor intalni Spania la București, pe Arena Naționala, pentru ca pe 8 septembrie, de la ora 19:00, sa joace impotriva Maltei la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”. Ultimul joc al Romaniei gazduit de Arena Naționala a fost cel cu Serbia, 0-0, din octombrie 2018, in Liga Națiunilor. La Ploiești, tricolorii au jucat in noiembrie 2018, contra Lituaniei, 3-0, in aceeași competiție. Pana la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

