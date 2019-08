Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Româna de Fotbal (FRF) a anuntat, marti, ca meciul dintre nationala feminina de fotbal a României si cea a Belgiei, din preliminariile Euro 2021, se va disputa, în data de 8 octombrie, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj Napoca. Astfel,…

- Arbitrul sarb Srdjan Jovanovic va conduce meciul dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow, programat miercuri, pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'', in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, informeaza site-ul Federatiei Romane de Fotbal.

- Atletul Vlad Dulcescu, originar din Focsani, dar legitimat la CS Politehnica Iasi (antrenor, Dorinel Ursache) si CSM Timisoara, a fost selectionat in nationala de seniori a Romaniei, care va participa, in perioada 9-11 august, la Campionatul European pe echipe, Liga I, unde Romania se va lupta cu…

- Arbitrul spaniol Jose Maria Sanchez Martinez va conduce meciul dintre CFR Cluj si Maccabi Tel Aviv, care va avea loc miercuri, de la ora 21:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Arbitri…

- FRF a anunțat la UEFA ca meciul dintre România și Suedia, în cadrul preliminariilor EURO 2020 se va disputa pe Arena Naționala din București, pe 15 noiembrie 2019, de la ora 21:45. Echipa naționala va mai juca pâna la meciul cu Suedia patru meciuri, dintre care trei pe teren…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European de tineret, competitie la care participa pentru prima oara dupa 21 de ani. Meciul va avea loc la Serravale (San Marino), de la ora 19.30. In al doilea meci al grupei se vor intalni Anglia si Franta, de la ora 22.00, la Cesena.…

- Istvan Kovacs (34 de ani) va arbitra meciul de deschidere al Campionatului European U21 dintre Belgia și Polonia. Romania U21 debuteaza marți, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania va fi puternic reprezentata la competiția continentala…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source