- Federația Romana de Fotbal a anunțat datele și orele de disputare a partidelor din șaisprezecimile Cupei Romaniei. Partida Foresta – Gaz Metan Mediaș se va desfașura pe stadionul „Areni”, marți, 24 septembrie, cu incepere de la ora 16.30. Gruparea suceveana va pune in vanzare, incepand de vineri, un…

- Trenurile de metrou vor circula joi pe toate magistralele dupa un program prelungit cu o ora si 30 de minute, cu prilejul disputarii partidei de fotbal dintre selectionatele Romaniei si Spaniei, ce va avea loc pe stadionul "Arena Nationala", informeaza miercuri Metrorex, potrivit AGERPRES. 'Ministerul…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ACTUALIZARE 3 septembrie. Intalnire emoționanta in cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia. Componenții echipei naționale…

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21 a Romaniei, a anunțat lista preliminara a jucatorilor din strainatate convocați pentru debutul preliminariilor EURO 2021, meciul programat pe 10 septembrie, in Danemarca, informeaza Federatia Romana de Fotbal.

- Vali Badea, 36 de ani, omul care a calificat trupa roș-albastra in grupele Champions League in 2006-2007 rememoreaza o cariera tumultuoasa, avand in varf „dubla„ cu Standard Liege și recunoștința fața de „taticul" Ioan Sdrobiș - Vali, cum iți mai merge Academia de la Alexandria? O ai deja de patru ani,…

- Partidele pe care echipele FCSB si Universitatea Craiova le vor disputa, joi, in mansa I a primului tur preliminar al Europa League vor fi arbitrate de brigazi din Norvegia si Malta, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Meciul pe care FCSB il va disputa, joi, de la ora 21:30, pe…