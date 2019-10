Stiri pe aceeasi tema

- Handbal S-A DECIS… Partida dintre CSM Focsani 2007 si CSM Vaslui, din etapa a III-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin se va disputa duminica, 15 septembrie, de la ora 18.30. Dupa doua etape, trupa lui Leonard Bibirig se afla pe locul 7, cu 3 puncte. Meci dificil pentru CSM Vaslui in runda a treia…

- Liga 1 DECIZIE… Partida dintre Politehnica Iasi si FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, se va disputa pe stadionul Municipal din Botosani, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal. ”An temeiul art.12.5 din ROAF, Poli Iasi va juca si urmatoarele trei meciuri considerate pe teren…

- Dinamo Bucuresti – CSM Vaslui, joi, 19.00 SPERANTE… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui debuteaza, maine, de la ora 19.00, in noul sezon al Ligii Zimbrilor, intalnind in deplasare campioana Romaniei, Dinamo Bucuresti. Trupa lui Leonard Bibirig va avea o misiune dificila in fata unui adversar cu…

- FCSB a obținut ceea ce a cerut Mihai Pintilii, in meciul de acasa, cu Vitoria Guimaraes! Portughezii nu au marcat, la Giurgiu, dar nici vicecampionii Romaniei nu au facut-o. Meciul s-a terminat așa cum a inceput, 0-0, iar soarta calificarii va fi tranșata la Guimaraes.Partida retur se disputa…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, a anunțat astazi ca Andrei Vlad, 20 de ani, portarul care a gafat decisiv in infrangerea cu Poli Iași, 1-2, va disparea din echipa de start, locul acestuia urmand sa fie luat de Cristian Balgradean, 31 de ani, titularul din sezonul trecut. „Va intra Cristi Balgradean…

- CELTIC GLASGOW - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Partida dintre Celtic si CFR Cluj este in direct la Digisport 1, marti de la ora 21.45. Meciul va putea fi urmarit si pe site-ul RomaniaTV.net.

- FCSB va juca impotriva lui Mlada Boleslav, joi, in turul III din Europa League. Mlada Boleslav s-a intors de-abia vineri seara in Cehia, dupa ce avionul a avut o defecțiune la sistemul de navigație. Și nu a mai jucat cu Teplice duminica, in competiția interna. FCSB - Mlada Boleslav se joaca joi, de…

- Partida a fost intrerupta aproximativ 30 de minute dupa ce arbitrul Arnold Hunter a fost lovit in cap de un obiect aruncat de suporterii craioveni, in timp ce o petarda a explodat la mica distanta de el