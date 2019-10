Stiri pe aceeasi tema

- 90 de copii din Ramnicu Valcea vor ajunge in tribunele Arenei Nationale din Bucuresti pentru a incuraja echipa Romaniei in meciul cu Norvegia din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2020. Micii sportivi legitimati la SCM (grupele 2006, 2007, 2008 si 2009), impreuna cu 9 insotitori, se…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, sambata, ca naționala condusa de Cosmin Contra va fi susținuta de peste 200 de suporteri la meciul din Insulele Feroe, care va incepe la ora 19:00, in grupa F din preliminariile EURO 2020, potrivit Mediafax.Dintre cei 200 de fani, cei mai mulți sunt stabiliți…

- Norvegia are nevoie de cel putin un egal in meciul de sambata cu Spania, de la Oslo, pentru a mai avea sansa de a incheia pe locul 2 Grupa F a preliminariilor Campionatului European de fotbal 2020, din care face parte si Romania, adversara de marti a echipei scandinave, scrie EFE.

- Dan Nistor (31 de ani) e intr-o forma foarte buna la Dinamo, fiind printre cei mai buni jucatori și la meciul cu Voluntari, scor 2-1. Florin Prunea, președintele lui Dinamo, ii cere selecționerului Cosmin Contra sa-l ia pe Nistor la naționala pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia. „Nistor trebuie…

- UEFA a decis ca Romania vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, insa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadion Copiii care nu au implinit 14 ani…

- Suedia și Norvegia au remizat, scor 1-1, rezultat dorit de Cosmin Contra și naționala Romaniei. Spania continua marșul triumfal spre EURO 2020. Vezi AICI detalii și clasamente din preliminariile EURO 2020! Grupa F, grupa Romaniei FINAL » Spania - Insulele Feroe 3-0 Au marcat: Rodrigo '13 '50, Alcacer…

- Reprezentativa Romaniei si selectionata Maltei sunt la egalitate, scor 0-0, la pauza meciului de la Ploiesti, contand pentru grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit news.roIn minutul 11, un gol marcat de Razvan Marin a fost anulat pentru ofsaid. In grupa F se…