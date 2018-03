Meci usor pentru Sporting Juniorul Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 1 aprilie, meciul de baschet feminin CS Phoenix Constanta ACS KSE Tg. Secuiesc. Partida incepe la ora 11.00 si conteaza pentru turneul semifinal al Ligii 1. "Vom avea un nou test important. Asteptam spectatorii in numar cat mai mare la mecildquo;,…

- Romania U19 și Ucraina U19 joaca azi, de la ora 19:00, intr-un meci care va decide echipa care se va califica la Campionatul European din 2018. Partida este liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. Foști jucatori ai selecționerului Adrian Boingiu la loturile juvenile, Ciprian Marica, Sorin Paraschiv și Marius…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei s-a calificat sambata, la Cluj-Napoca, la turneul final al Campionatului Mondial din 2018, dupa ce a invins in cea de-a doua partida a grupei a 2-a preliminare reprezentativa Georgiei, cu scorul de 32-13 (17-7).Romania si-a permis sa ruleze lotul…

- FCSB disputa astazi, de la ora 13:00, o partida amicala impotriva celor de la Concordia Chiajna. Partida poate fi urmarita liveVIDEO pe GSP.ro! live de la 13:00 Concordia Chiajna - FCSB Nicolae Dica vrea sa iși țina jucatorii neconvocați la loturile naționale in priza și a programat un amical impotriva…

- Juniori INTEGRALIST… Marcel Chiorean, fundasul echipei Sporting Juniorul Vaslui, a fost titular in partida pierduta de echipa nationala a Romaniei U17, 1-5 cu Israel U17, in prima partida din cadrul Turului de Elita. Celalalt jucator vasluian, Octav Cracea, nu a prins lotul pentru partida cu Israel.…

- Derby-ul Ligii a 4-a dintre CSA Steaua si Academia Rapid, programat in etapa a 23-a, se va juca pe terenul celor de la Concordia Chiajna. Partida va avea loc pe 13 sau 14 aprilie, data exacta urmand a fi stabilita ulterior.

- Nu incercați sa ajutați berzele, daca acestea nu au nevoie! Acesta este mesajul celor care se opcupa cu transmisiunea video din cuibul berzelor de la Carpiniș și Carani. S-ar putea sa le faceți mai mult rau decat bine.

- Sorana Cirstea (33) debuteaza in aceasta seara in turneul de la Miami, urmand sa o infrunte pe Su-Wei Hsieh (61 WTA), intr-un meci din turul secund. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 3. ...

- Zece judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Astfel, pana la ora 10.00 este in vigoare o avertizare cod galben pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati…

- A fost rece și a plouat pe tot timpul partidei de fotbal dintre echipele Atletic Olimpia Gherla și Arieșul Mihai Viteazu, la meciul etapei 18, jucat sambata pe stadionul din parcul mare al orașului. Gazdele au reușit sa obțina doar un egal, deși ocazii au fost pentru un rezultat mai bun. Partida a inceput…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala și alte șase județe. În București, codul de polei este valabil pâna la ora 13.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori și obiecte din apropierea solului,…

- Peste oras ninge abundent. "Punctuala" la debutul avertizarii de cod galben (sambata, ora 18.00), zapada a inceput deja sa se depuna. Orasul este destul de putin circulat: daca pe trotuare arareori vezi cate un trecator, strazile sunt ceva mai animate. Pana la ora 20:00 nu se inregistrase niciun incident…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a incercat sa explice jocul slab din semifinala de la Indian Wells pierduta categoric in fața lui Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci și am evoluat prost. Partea buna este ca am ajuns pana in semifinale. Am venit dupa multe saptamani de…

- Juniori DIFICIL… Prima parte a campionatului Ligii Elitelor – U17 se va termina la finalul acestei saptamani, capul de afis al ultimei runde din tur urmand sa fie confruntarea de astazi dintre Sporting Juniorul Vaslui si Dunarea Calarasi. Partida va incepe de la ora 14.00 si se va disputa pe stadionul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta in acest sfarșit de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. In perioada 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08, ploi…

- Sporting Juniorul Vaslui va evolua pe teren propriu, cu Dunarea Calarași, meci programat maine, de la ora 14. Sporting Juniorul Vaslui va incepe a doua parte a Ligii Elitelor U17 acasa, cu Dunarea Calarași, intr-un meci contand pentru ultima etapa a turului. Vasluienii sunt favoriți, ocupand locul secund…

- Scene fierbinți au avut loc in sala de conferințe a unui gigant energetic din China și au fost transmise live in toata rețeaua de management a companiei. Dezmațul celor doi a avut loc in sala de...

- Campionatul Național al Junioarelor 2, faza zonala, a bifat sambata, 10 martie 2018, penultima etapa. CSS Slobozia s-a duelat in deplasare cu CSS 2 București, un meci in care o victorie sau chiar un egal ar fi dus echipa lui Marian Simion foarte aproape de calificarea in faza urmatoare. Partida a fost…

- Sambata seara, in cuplaj cu fetele de la Lugoj, a fost UVT Agroland – Știința Bacau 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 25-20). Partida a inceput sub o ușoara nota de dominare a trupei din Bacau. Știința a condus la ambele time-out-uri tehnice, cu 8-5 și 16-14, dar nu a reușit sa iși mareasca diferența…

- CS Mioveni a inceput perfect partida de la Pandurii, cand in minutul 4 capitanul Mioveniului, Roberto Ayza, deschide scorul cu un sut la firul ierbii, de la circa 14 metri de poarta experimentatului Stanca. Inainte ca mingea sa se duca in plasa, balonul a sters bara din dreapta goalkeeperului. A venit…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Indial Wells. Romanca se dueleaza in turul II de la Indian Wells cu cehoaica Kristyna Pliskova (77 WTA). Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Victoria echipei feminine de baschet Phoenix Constanta, 75 61 40 29 , scor pe sferturi 20 10, 20 19, 18 13 si 17 19, de pe teren propriu, cu Agronomia Bucuresti, una dintre contracandidatele la accederea in turneul Final Four, duce formatia de pe litoral si mai aproape de realizarea acestui obiectiv.…

- Sporting Juniorul Vaslui va intalni FCSB in sferturile Cupei Romaniei U17, meci programat miercuri, 14 martie. Sporting Juniorul Vaslui a dat de un adversar puternic in lupta pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei U17. Este vorba despre FCSB. Partida este programata miercuri, 14 martie, de la…

- Pitestenii au jucat, la finalul acestei saptamani, pe terenul celor de la Politehnica Iasi, una dintre cele mai modeste echipe ale cam-pionatului. Partida a fost una neasteptat de echilibrata, cel putin pe parcursul primelor 20 de minute. Pitestenii conduceau, la finalul primelor 10 minute, cu scorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei, valabile in zece judete din sudul tarii, in urmatoarele ore. 5 5 0 5 0 0

- Galeria “Ultra Boys Zalau” a pregatit o scenografie de exceptie pentru partida de handbal, dintre HC Zalau si Kastamonu Beledyiesi, din cadrul mansei tur a sferturilor de finala din Cupa EHF. Membrii galeriei au confectionat veste din material textil in trei culori, rosu, galben si albastru, aproape…

- Juniori ADVERSAR… Sporting Juniorul Vaslui U17 va avea parte, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei – Under 17, de un nou adversar dificil. Gruparea vasluiana va da piept cu echipa similara a FCSB Bucuresti. Partida va avea loc miercuri, 14 martie, ora 14.00. Sporting Juniorul Vaslui (U17) si-a…

- Este un ger de crapa pietrele joi dimineața in toata tara. 29 de judete sunt sub cod portocaliu de ger, iar in restul județelor este cod galben de ger, ninsori și viscol. Avertizarile sunt valabile pana vineri seara.

- Partida de luni dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, a fost amanata. Decizia a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la Chiajna ningand viscolit de ore bune.Liga Profesionista de...

- Concordia Chiajna și FC Voluntari joaca in aceasta dupa-amiaza ultimul meci al sezonului regulat. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 17:30, Concordia Chiajna - FC VoluntariClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Concordia: Caparco…

- Timișoara este sub cod galben de ger, dar asta nu i-a impiedicat pe cei care nu sunt de acord schimbare din funcția a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, sa iasa in strada. Locul de intalnire: Piața Operei, la fel ca la toate protestele de pana acum.

- Atentie la gheata fragila, formata pe raurile, lacurile si bazinele de acumulare a apei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un COD GALBEN care v-a intra in vigoare in perioada 23 februarie – 3 martie.

- Sepsi Sf. Gheorghe și Concordia Chiajna se intalnesc in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Celor de la Sepsi le priește stadionul "Ilie Oana". In primul meci disputat pe aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de cod galben și ninsori pentru județul Suceava. Noua avertizare este valabila pentru 24 de ore, incepand de miercuri 14 februarie, incepand cu ora 11.00 și pana joi 15 februarie, ora 11.00. In intervalul menționat, in județul Suceava…

- Juniori HOTARARE… Comisiile Federatiei Romane de Fotbal au decis ca meciul din etapa a VIII-a a Ligii Elitelor – U17 dintre LPS Piatra-Neamt si Sporting Juniorul Vaslui, care nu s-a disputat din cauza terenului acoperit de zapada, sa fie reprogramat. Partida va avea loc miercuri, 7 martie, de la ora…

- Concordia Chiajna și Dinamo se intalnesc in etapa a 24-a din Liga 1, de la ora 20:45. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Meciul e foarte important pentru ambele formații. Ilfovenii au nevoie de puncte pentru a se…

- MAE din Romania informeaza cetatenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, potrivit datelor transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, duminica si luni, 22 de regiuni din aceasta tara vor fi afectate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie si…

- Partida de fotbal disputata intre echipele Concordia Chiajna si Dinamo Bucuresti va fi dezbatuta pe Stadionul Concordia in data de 12 februarie a.c., incepand cu ora 20.45. Pentru buna desfasurare a competitiei, aproximativ 140 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile ,,Matei Basarab,, Ploiesti vor asigura…

- Un spectaculos eveniment de marcare a Centenarului este pregatit de Primaria Alba Iulia iar cu aceasta ocazie, autoritațile spera ca municipiul sa intre din nou in Cartea Recordurilor. Peste 8.000 de copii imbracați in roșu, galben și albastru vor ”scrie” cifra 100. Potrivit reprezentantului primariei…

- CFR Cluj intalnește astazi Concordia Chiajna și cauta sa revina pe primul loc. A cedat fotoliul de lider sambata, cand FCSB s-a impus la Mediaș. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Partida dintre cele doua incepe la ora 20:45 și poate fi urmarita in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe…

- Juniori SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui continua sa adune trofee. Juniorii nascuti in anul 2001 au castigat “Cupa Prieteniei” dupa ce au invins in ultimul act pe Concordia Chiajna, scor 5-0. Pustii nascuti in anul 2001 de la Sporting Juniorul Vaslui au impresionat la turneul amical “Cupa Prieteniei”,…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Alege o culoare si vei afla mai multe despre psihicul tau, despre instinctele naturale, ceea ce te va ajuta sa faci o previziune a modului in care vei reactiona la diverse evenimente. Ai ales culoarea? Nu sta prea mult pe ganduri! Acum deruleaza pagina in jos pana cand ajungi la semnificatia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in mai multe judete din tara. De asemenea, astazi se imprastie norii, dar se face mai frig. Specialistii au spus ca vom avea maxime de la minus 5, la 4…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- Ninsoarea care a cazut marți dupa-amiaza a acoperit șoselele cu un strat de cațiva centimetri de zapada, iar pana la primele incidente in trafic nu a fost decat un pas. Un șofer a derapat cu un Ford in jurul orei 15, intre localitațile Santioana și Taga, din cauza drumului alunecos și a neadaptarii…

- Meteorologii au emis o atentionare de tip cod galben de vant, ce vizeaza o mare parte a judetului Timis. Atentionarea a intrat deja in vigoare de la ora 12.15 si este valabila pana in aceasta dupa amiaza la ora 17.00. Sunt asteptate intensificari ale vantului, cu viteze ce vor depasi 55-65 km/h la rafala.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis, ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei, o alerta de vant puternic,…