- Un barbat din SUA a intrat poate prea mult in spiritul sarbatorilor de iarna dupa ce și-a decorat mașina cu 1.000 de luminițe de Craciun.Brandon Wooden, din California, iși decoreaza exteriorul, dar și interiorul autovehiculului personal cu luminițe in fiecare an, de Craciun.

- Vicecampioana Cleveland Cavaliers a învins, azi, în deplasare, cu scorul de 106-99 (27-23, 33-37, 23-23, 23-16), echipa Washington Wizards, în liga nord-americana de baschet masculin (NBA). Vedeta echipei din Cleveland, LeBron James, a fost MVP-ul partidei, cu al treilea triple-double…

- Cu toții știm ca un copil iși imagineaza mereu forme colorate, idei nebanuite și lucruri care nu s-au inventat inca, insa care abia așteapta sa prinda viața. Iar cu ajutorul superplastilinei Play-Doh, toate primesc o forma și o culoare cu ajutorul manuțelor celui care și le imagineaza. Tocmai de aceea,…

- Record in NBA. LeBron James, super-starul echipei Cleveland Cavaliers si al Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a realizat a 60-a „tripla dubla” din cariera sa (trei categorii statistice de peste 10 unitati), depasindu-l astfel pe legendarul Larry Bird, informeaza AFP. „King James”…

- LeBron James, super-starul echipei Cleveland Cavaliers si al Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a realizat a 60-a "tripla dubla" din cariera sa (trei categorii statistice de peste 10 unitati), depasindu-l astfel pe legendarul Larry Bird, informeaza AFP. "King James"…

- Parc de joaca in Baciu FOTO Primarul comunei Baciu, Florin Mureșan, anunta finalizarea lucrarilor la parcul pentru tineret, amplasat la intersecția strazilor Neptun cu Bisericii Ortodoxe. Parcul de 500 mp este amenajat pe un teren pus la dispozitia autoritatilor de un localnic. Fiindca populatia…

- Simona Halep va participa la turneul World Tennis Thailand Championship 2017, la Hua Hin, în Thailanda. Românca va evolua în semifinale, în perioada 23-24 decembrie. În urma tragerii la sorți, numarul 1 mondial o va întâlni, în prima semifinala,…

- FCSB și Viitorul se vor duela duminica, de la ora 20:00, in ultima etapa a acestui an. Nicolae Dica, antrenorul FCSB isi va infrunta idolul, Gica Hagi. "Nick" a inceput neoficial munca de tehnician la Viitorul, cu Hagi profesor, dar duminica isi joaca postul contra "Regelui". Experienta ca jucator…

- NBA. Echipa de baschet Cleveland Cavaliers, prima infrangere dupa 13 meciuri. Cleveland Cavaliers, vicecampioana din NBA, a suferit vineri prima infrangere dupa o serie de 13 victorii consecutive in Liga profesionista nord-americana de baschet. Cleveland Cavaliers s-a inclinat pe terenul echipei Indiana…

- Urmariți LIVE pe NOI.md, conferința de presa susținuta de Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, cu tema „Targul de Craciun”, organizat in premiera de Guvernul Republicii Moldova.

- Campioana en titre din Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), Golden State Warriors, a invins vineri seara in deplasare pe Orlando Magic cu 133-112 și este foarte aproape de a prelua prima poziție in clasamentul Conferinței Vest, locul fruntaș fiind deocamdata ocupat de Houston Rockets.…

- Gandurile ”Bursucului” inaintea deplasarii cu Voluntari: ”Important e sa nu pierdem” și ”Toți vor un fotbal electrizant, dar nu e mereu posibil” Antrenorul lui CFR Cluj nu ii subestimeaza pe elevii lui Claudiu Niculescu. ”Bursucul” crede ca Voluntariul e o echipa greu de invins acasa și s-ar mulțumi…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, a prefațat duelul pe care dobrogenii il vor juca sambata, pe terenul lui CSU Craiova, in Liga 1. "Regele" a ținut sa-l laude pe Devis Mangia, antrenorul oltenilor. "Jucam cu o echipa puternica, foarte bine organizata, cu un antrenor care deși e italian,…

- Sambata, 2 decembrie, fotbaliștii echipei de liga patra Hușana Huși vor trece prin mari emoții. “Am primit o invitație de care suntem mandri! In data de 2 decembrie, ne vom deplasa la București, unde vom juca cu FCSB 2, echipa care se afla in liga a treia. Meciul se va desfașura de la ora 14, la baza…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud sustine astazi partida din etapa a 12 a a Ligii Nationale penultima din tur , intalnind in deplasare formatia HC Vaslui. Meciul incepe la ora 17.30 si e transmis in direct de TVR HD. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul sase, cu 20 de puncte, in…

- Meciul a contat pentru etapa a 9-a a Diviziei A de handbal masculin, Seria B si s-a incheiat cu victoria oradenilor, scor 34-28 (17-12). Echipa noastra a facut din nou o partida buna si s-a impus fara prea mari probleme. CSM Oradea s-a detasat inca din prima repriza, castigata cu scorul de…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Canada, contand pentru primul tur al Grupei Mondiale II a FED CUP by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro . Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) și 75 lei (inel 3). Pe o comanda pot fi achiziționate…

- Simona Halep revine mai repede din vacanța și a anunțat ca mai joaca meciuri in 2017, inainte de Craciun. Sportiva romanca va juca la un demonstrativ la Hua Hin, in Thailanda, in perioada 23-24 decembrie. Alaturi de Simona Halep, la turneul demonstrativ din Thailanda vor mai evolua Karolina Pliskova,…

- Faza grupelor Evoluția IEM Oakland 2017 s-a incheiat, aceasta fiind situația lor definitiva: Prin urmare, meciurile playoff-urilor arata astfel: IEM Oakland 2017 se va desfașura pana pe 19 noiembrie, in Oakland, California și are un fond de premii de $300,000.…

- De astazi pana pe 19 noiembrie, in Oakland, California, va avea loc IEM Oakland 2017, o competiție cu 12 echipe participante și cu un fond de premii de $300,000. Configurația grupelor: Conform regulamentului competiției, ocupantele locurilor fruntașe se vor duce direct in semifinale,…

- Petre Marin, tatal lui Razvan Marin, a comentat decizia fiului sau de a alege sa joace in duelul important al naționalei U21 cu Țara Galilor de marți in detrimentul amicalului Romaniei cu Olanda. "Este alegerea lui. Ma bucur, pentru ca stiu ce inseamna pentru el echipa nationala. Indiferent unde joaca…

- Los Angeles Lakers a pierdut meciul de sambata seara cu Milwaukee Bucks (90-98), dar un jucator de-ai ei a avut motive de bucurie: point guard-ul Lonzo Ball a intrat in istoria NBA. Lonzo Ball a devenit cel mai tanar baschetbalist din istoria campionatului profesionist nord-american care reușește o…

- Zilele trecute, Adrian Ardeț, directorul acestei instituții, a anunțat ca de Ziua Muzeului, este pregatita o expoziție de papuși din porțelan, care va fi vernisata de la ora 12.00, iar de la ora 18.00 va avea loc un concert al Ansamblului „Zestrea Gugulanilor”, partener al muzeului. „Este…

- Craiova este in fierbere astazi. In aceasta seara va fi inaugurat noul stadion, un eveniment cu adevarat istoric. Meciul de debut se disputa cu casa inchisa. Cele peste 20.000 de bilete s-au vandut in doua zile.

- Mijlocașul Valentin Costache incheie trist anul in care și-a facut un nume la Dinamo. Puștiul de 19 ani a fost la șpriț sub Pietricica saptamana trecuta, inainte de meciul din Cupa, 1-0 cu Aerostar Bacau, iar luni seara, in meciul cu Viitorul, 0-4, a parasit prematur gazonul, dupa o ora de joc, suferind…

- Liderul mondial din tenisul feminin, constanteanca Simona Halep, disputa astazi meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor de la Singapore. In doua meciuri sustinute pana acum in grupa rosie, Simona are o victorie si o infrangere, iar clasamentul este urmatorul: 1. Caroline…

- Amenda de mii de dolari pentru ca a aruncat cu proteza dentara in directia unui arbitru. Vedeta lui Golden State Warriors si singurul baschetbalist din NBA care a fost ales unanim cel mai valoros jucator din liga nord-americana, Stephen Curry (Stefen Cari), a fost sanctionat cu 50 de

- Simona Halep – Caroline Wozniacki, la Turneul Campioanelor 2017 . Dupa ce a invins-o pe Caroline Garcia, romanca da piept in meciul doi din Grupa Roșie cu daneza. Se joaca miercuri, de la 14.30 (Digi2). Simona Halep și-a aflat adversara din meciul doi de la Turneul Campioanelor. Meciul se joaca miercuri…

- Golden State Warriors a suferit a doua infrangere in trei meciuri de la debutul noului sezon din NBA, 101-111 cu Memphis Grizzlies. Stephen Curry și Kevin Durant au fost eliminați inainte de finalul partidei dupa un conflict aprins cu unul dintre arbitri. Lucrurile nu merg deloc bine pentru campioana…

- TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. Potrivit unui comunicat oficial, Simona Halep o va intalni in primul meci pe Caroline Garcia, ocupanta locului 8 WTA. Meciul este programat luni, 23 octombrie, dar ora de start nu a fost inca stabilita. Sunt doua variante: fie 14:30, fie 16:30. TURNEUL CAMPIOANELOR.…

- Etapa a 15 a a Ligii 1 a doua din returul sezonului regulat aduce fata in fata la Ovidiu, sambata, 21 octombrie, campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, si liderul actual al clasamentului, CFR Cluj.Meciul incepe la ora 20.45. FC Viitorul ocupa locul sapte, cu 20 de puncte. CFR Cluj a acumulat pana…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta debuteaza duminica, 22 octombrie, in Liga 1, intalnind pe teren propriu Rapid Bucuresti. Partida se va disputa in Sala Sporturilor din Constanta si va incepe la ora 17.00. "Dupa 23 de ani, avem la Constanta o echipa de baschet feminin Liga 1. Suntem nerabdatori…

- Sezonul NBA a debutat cu doua partide de foc. Cleveland Cavaliers s-a impus in fata lui Boston Celtics, scor 102-99, in timp ce campioana en-titre, Golden State Warriors, a pierdut dramatic, 121-122, in fata lui Houston Rockets. Prima partida din actualul sezon, cea dintre Cleveland si Boston, a fost…

- A inceput sezonul in NBA. Campioana Golden State Warriors, invinsa acasa de Houston Rockets. NBA CLEVELAND CAVALIERS – BOSTON CELTICS 102-99 Cleveland: James 29 (11/14 de 2 puncte, 1/5 de 3, 4/4 aruncari libere), Love 15, Rose 14. Recuperari: James 16. Pase decisive: James 9. Boston: Brown 25 (9/14,…

- Campionatul Nord-American de Baschet (NBA) a debutat azi-noapte cu doua partide fantastice, incheiat pe muchie de cutit: Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 102-99 si Golden State Warriors – Houston Rockets 121-122. In Cleveland, toata atentia a fost acaparata de duelul dintre LeBron James…

- Academia Rapid și CSA Steaua se vor duela sambata, de la ora 19:15, intr-un meci extrem de tensionat din Liga a 4-a. Meciul va avea loc pe stadionul Giulești, iar 11.000 de fani sunt așteptați la partida, toate biletele fiind vandute. ...

- Echipa gorjeana de handbal masculin CS Universitatea Constantin Brancuși va juca sambata pe teren propriu in compania ADEP Satu Mare. Meciul va incepe la ora 16.00 in sala de sport a școlii Litovoi din Targu Jiu. G...

- BC Timba Timișoara are parte de un inceput extrem de greu in noul sezon. Dupa amanarea primelor jocuri oficiale ale ediției 2017-18 ”urșii” dau piept la revenirea in elita cu deținatoarea titlului U-BT Cluj-Napoca. Meciul programat pe teren propriu va avea loc insa tot in Sala ”Constantin Jude” deși…

- CSM Steaua București EximBank joaca returul manșei secunde FIBA Europe Cup la Targoviște, contra formației Egis Kormend, din Ungaria, care Post-ul FIBA Europe Cup la Targoviște! Meciul se joaca astazi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Universitatea Cluj trage de Razvan Cociș sa-l readuca la echipa din Liga a 3-a, dupa ce acesta a ramas liber de contract de la finalul anului trecut cand s-a desparțit de americanii de la Chicago Fire.Fostul internațional a fost prezent la meciul dintre U Cluj și Sanatatea, scor 0-0, iar antrenorul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, intalnind in deplasare, la Copenhaga, selectionata Danemarcei.Meciul incepe la ora 19.00 si este transmis in direct de TVR1.In clasament, Danemarca ocupa locul secund, cu 19 puncte, in…

- Simona Halep și Daria Kasatkina s-au intalnit de trei ori pana acum, scorul fiind favorabil romancei: 2-1. Simona Halep a pierdut ansa cea mai recenta confruntare cu Daria Kasatkina: 2-6, 1-6 la Wuhan, pe 25 septembrie. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la…

- Meciul este primul programat pe arena centrala de la Beijing. Pliskova fosta numarul 1 mondial, a castigat singura intalnire cu sportiva din Targoviste, disputata in 2014, in sferturi, la Pattaya City, scor 1-6, 7-6 (3), 6-0.

- Baschetbalistul american Dwyane Wade, care s-a angajat recent cu Cleveland Cavaliers, a declarat ca niciodata nu și-ar fi imaginat ca va juca chiar și la "varsta de 35 de ani", informeaza cotidianul L'Equipe. Wade, care și-a reziliat ultimul an de contract cu Chicago Bulls…

- Simona Halep și slovaca Magdalena Rybarikova se vor duela azi, de la ora 09:30, in turul doi al turneului de la Beijing. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Partida dintre Halep, locul 2, și Rybarikova, locul 28, trebuia sa se joace ieri, dar programul a fost dat peste…

- Russell Westbrook (28 ani) a primit un contract urias de la Oklahoma City Thunder pentru a continua pana in 2023 cu actualul club. Desemnat cel mai valoros juctor din NBA la sfarsitul sezonului regulat, Westbrook a semnat prelungirea contractului in schimbul unui salariu de 205 milioane de dolari,…

- Tehnicianul italian al celor de la Sheriff nu a fost prezentat la conferința de presa dupa partida cu Zimbru Chișinau, caștigata de tiraspoleni cu scorul de 2-1. Antrenorul galben-negrilor a avut un motiv intemeiat, in acel moment soția acestuia naștea.

- Echipa antrenata de Martin Ambros trebuie sa pastreze tradiția și azi, la Stockerau, in fața Austriei (ora 20:35, direct TVR2). Meciul va putea fi urmarit liveSCORE pe GSP.RO. In tur Romania s-a impus in partida de la Oradea la 5 goluri, scor 34-29. Naționala feminina a Romaniei este singura echipa…