Stiri pe aceeasi tema

- • Bogdan Dinu se bate pe 17 noiembrie pentru titlul mondial WBA la categoria grea! Pugilistul buzoian Bogdan Dinu se afla in pragul unei performante istorice pentru boxul romanesc! El poate deveni primul boxer roman campion mondial la categoria grea, urmand sa se bata, pe 17 noiembrie, la Atlantic City…

- Boxerul roman Bogdan Dinu (32 de ani / 18-0, 14KO) trebuia sa boxeze sambata seara la Sofia, cu englezul Tom Little, intr-un meci de palmares, dar si-a anulat intempestiv lupta din Bulgaria pentru ca a primit o oferta de nerefuzat: un meci pentru titlul mondial WBA la categoria grea.

- Bogdan Dinu se va bate pe 17 noiembrie la Atlantic City (New Jersey / SUA) cu americanul Jarrell Miller, in joc urmand sa se afle centura de campion mondial WBA, anunta ProSport. Manuel Charr, detinatorul titlului, a fost deposedat de centura din cauza unui test antidoping pozitiv, astfel…

- Pugilistul rus Artur Beterbiev si-a pastrat titlul de campion mondial IBF la categoria grea-usoara, dupa ce l-a invins prin KO in repriza a 4-a pe challengerul sau britanic Callum Johnson, sambata seara, in cadrul unei gale la Chicago. In varsta de 33 de ani, Beterbiev si-a trecut in cont a 13-a victorie…

- Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa internationala. Fostul pugilist voia sa-si viziteze prietena si pe cei doi copii ai sai. Rocchigiani, care…

- De ziua varstnicilor, campion mondial de tenis la 87 de ani! Francezul Henri Crutchet a castigat titlul de campion mondial la tenis pentru categoria de varsta de peste 85 de ani, informeaza cotidianul L’Equipe, citat de agerpres.ro. Considerat o legenda in tenis la categoria veterani, Henri Crutchet…

- Pugilistul de origine siriana Manuel Charr a fost testat pozitiv la steroizi si nu-si va mai putea pune in joc, la finele lunii septembrie, titlul de campion al greilor in versiunea WBA, au anuntat surse din anturajul sau. In varsta de 33 de ani, sirianul nascut in Liban, dar care traieste in Germania…