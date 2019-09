Meci important pentru FC Viitorul. La Ovidiu, vine liderul Ligii 1!

Stiri pe aceeasi tema

- Pauza competitionala se apropie de sfarsit pentru FC Viitorul. Echipa manageriata de Gheorghe Hagi va primi vizita liderului Gaz Metan Medias, formatie care a inregistrat pana in prezent patru victorii consecutive. Nu mai putin de sapte fotbalisti de la FC Viitorul au fost implicati in actiunea echipei…

- Astra Giurgiu a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), echipa CFR Cluj, in etapa a VIII-a a Ligii I. Clujenii au avut trei eliminati, antrenorul Dan Petrescu, fundasul Camora si portarul Vatca, potrivit News.ro. Dupa prima infrangere in acest sezon in Liga I, CFR Cluj ocupa locul…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciul FC Viitorul FC Voluntari, din etapa a saptea…

- Fotbalistul Denis Alibec (28 de ani) a fost operat, luni, la genunchiul piciorului stâng, dupa ce s-a accidentat în meciul dintre Astra și Gaz Metan Mediaș, pierdut de echipa lui Dan Alexa, cu scorul de 1-0.Conform informațiilor oferite de Telekom Sport, Denis Alibec a suferit o leziune…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FC Hermannstadt, din etapa a…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca meciul din a doua etapa a Ligii I va fi unul dificil deoarece Chindia Targoviste este o echipa care joaca bine, are un antrenor cu experienta, dar vrea sa castige cele trei puncte si formatia sa sa mearga tot pe linia victoriilor inceputa cu CFR…

- FC Viitorul, liderul Ligii 1 dupa prima etapa din sezonul 2019 2020, sustine vineri, 19 iulie, meciul din etapa a doua de campionat, in deplasare cu nou promovata Chindia Targoviste, echipa antrenatra de Viorel Moldovan.Formatia de pe litoral a inregistrat scorul etapei inaugurale, 5 0 cu Dinamo la…