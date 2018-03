Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic (27 de ani, 51 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep a…

- Simona Halep, locul 1 WTA, joaca, miercuri, de la ora 22:00, în sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, urmând sa o înfrunte pe croata Petra Martic, locul 51 WTA.

- Simona Halep va infrunta, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, o jucatoare aprig incercata: Petra Martic, numarul 51 WTA. La patru ani, micuta Petra, fiica unei jucatoare de handbal si a unui fotbalist, a luat o decizie importanta: "Ma voi antrena pentru tenis". Fetita…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- Simona Halep continua evolutia buna la Indian Wells. Romanca s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei unde va juca cu Petra Martic. In optimi, Halep a avut nevoie de o ora si 15 minute pentru a trece de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1.

- Simona Halep are un parcurs de excepție la ediția din acest an a turneului de la Indian Wells. Locul 1 WTA tocmai s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory, iar șansele sa ajunga și mai sus sunt foarte mari.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells dupa o victorie de zile mari in fata chinezoaicei Qiang Wang. Numarul 1 WTA a depasit un moment dificil in primu set, dupa care a dominat categoric duelul si s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1. In sferturile de finala, Halep pare a avea…

- The Romanian tennis player Simona Halep, world's #1, has qualified on Tuesday night for the quarter finals of the 7,972,535-USD WTA tournament of Indian Wells (California), after defeating Qiang Wang (China), 7-5 6-1. Halep (26 y/o), a champion of BNP Paribas Open in 2015, grabbed the spot…

- Simona Halep (1 WTA) va juca miercuri in sferturile turneului de la Indian Wells, adversara urmand sa ii fie Petra Martic (Croatia - 51 WTA). Disputa de pe arena centrala va incepe in jurul ore 23:00 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digisport 2 si LiveText pe HotNews.ro.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi pe chinezoaica Qiang Wang, cu 7-5, 6-1.

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Simona Halep, locul 1 WTA, iși continua azi parcursul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca in optimile turneului contra chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei. Simona Halep va juca impotriva lui Qiang Wang de la ora 20:00, ora Romaniei. Meciul va fi in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce s-a impus, in trei seturi, in fata americancei Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6 (3), 6-2. Halep…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, duminica, in turul al treilea la Indian Wells. Declarația Simonei Halep a venmit dupa un incoident neplacut petrecut pe teren. Caroline a jucat extrem de agresiv și a lovit-o puternic…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). "Sunt foarte fericita pentru aceasta victorie. A fost dificil…

- "Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si top-spin-ul ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin…

- In faza urmatoare, Simona Halep va evolua pentru prima data cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, care a produs surpriza, eliminand-o pe jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, cu 6-1, 6-2, in 70 de minute.Citește și: Simona Halep a dezvaluit cum…

- Simona Halep o va intalni in turul 3 de la Indian Wells pentru prima data pe tanara de 19 ani, din SUA, Caroline Dolehide, 165 WTA. Jucatoarea noatra a vorbit despre viitoarea sa adversara in cadrul emisiunii care poarta numele turneului BNP Paribas Open Podcast. "Nu am jucat niciodata cu ea, deci nu…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu serviciu oscilant si cu multe greseli nefortate. Williams a reusit break-ul in ghemul I, apoi Cirstea a facut rebreak, dar romanca si-a pierdut din nou serviciul. Jucatoarea americana si-a pastrat avantajul de doua ghemuri pana la 5-3,…

- Jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, s-a calificat in turul al treilea la Indian Wells, unde o va intalni pe Simona Halep, locul 1 mondial.Caroline Dolehide, beneficiara unui wild card, a trecut in turul doi de Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie…

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, este gata de debutul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca direct in turul doi, unde o va intalni pe cehoaica Kristyna Pliskova, meciul urmand sa se joace in noaptea de vineri spre sambata. ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala...

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.Pliskova a invins-o in primul tur pe sportiva chineza Ying-Ying Duan, locul 95…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a participat marti, la Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa din Indian Wells, la evenimentul caritabil ''Tennis with the stars'', alaturi de letona Jelena Ostapenko si de americanii Frances Tiafoe si Steve Johnson. Cei patru…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, vizeaza castigarea unui bonus de un milion de dolari la Indian Wells, oferit de organizatori pentru castigatoarea ambelor titluri la turneul californian, la simplu si dublu, potrivit site-ului WTA. Halep, care anul acesta si-a…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, a declarat, miercuri, la plecarea in SUA, ca nu are asteptari foarte mari de la turneul de Indian Wells, unde vrea sa joace ca la inceputul anului."M-am antrenat o singura zi, ieri, dar am facut pregatire in sala de forta. Nu am avut dureri,…

- Care este situația accidentarii Simonei Halep. Jucatoarea de 26 de ani, locul doi WTA, inca are probleme din cauza accidentarii suferite la Australian Open, ea fiind nevoita sa se retraga de la ultimul turneu la care a luat parte, cel de la Doha . Andrei Pavel, antrenorul Simonei, da asigurari ca jucatoare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA. Halep, care a anuntat ca nu va participa…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Simona Halep a simțit ptimii fiori ai dragostei in adolescența, cand avea doar 18 ani. Cel cu care s-a spus ca ar fi avut o idila este un tanar pe nume Andrei Mlendea. Jucatoarea de tenis Simona Halep, care a ajuns pe perfuzii la spital dupa finala pe care a jucat-o la Australian Open , ar fi avut o…

- Jucatoarea germana de tenis Julia Goerges a obtinut o calificare dificila in turul 2 al turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), unde este a doua favorita, impunandu-se luni in fata portoricanei Monica Puig, cu 6-4, 4-6, 6-2. Goerges este pe pozitia a 14-a in ierarhia mondiala, iar Puig, campioana…